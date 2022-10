'Rotte appels' verpesten vaker voetbalwedstrijden: dit ging er eerder mis

Nog voordat de spelers van PSV en FC Utrecht elkaar zondag op het veld treffen, wilden supporters zaterdagavond alvast met elkaar op de vuist. Met massale politie inzet werd een gewelddadig treffen voorkomen. Het is het zoveelste voorbeeld van voetbalgeweld dit seizoen. Een overzicht van hoe het in Brabant misging tussen voetbalsupporters.

De vechtersbazen hebben niet per se een wedstrijd nodig als aanleiding om elkaar op te zoeken. In september werden elf aanhangers van ADO den Haag aangehouden in Waalwijk na een vechtpartij waarbij een RKC-fan in zijn arm werd gestoken. De Haagse aanhang had de Waalwijkse fans vooraf op de hoogte gebracht van hun plannen af te reizen. Beide clubs spelen dit seizoen niet eens tegen elkaar.

Ook de FC Utrecht-supporters waren uit op een confrontatie. 47 hooligans werden aangehouden op een parkeerplaats langs de A2 waar ze zich hadden verzameld. Eén auto reed opzettelijk in op agenten. De politie nam knuppels en messen in beslag. Op deze manier werd de voorgenomen confrontatie met PSV-supporters in Eindhoven voorkomen.

Tafels en stoelen

Donderdag vlogen in het centrum van Eindhoven tafels en stoelen door de lucht. De ME moest de PSV- en FC Zürich-supporters uit elkaar houden. Donderdagavond speelde PSV in het Philips Stadion tegen de Zwitsers. Er zaten uiteindelijk geen fans van FC Zürich in het stadion.

In september ging het mis na de wedstrijd FC Den Bosch - TOP Oss. De rellen begonnen al in het Bossche stadion. Een agent, beveiliger en steward raakten hierbij gewond. Op dezelfde dag brak er buiten het stadion ook een vechtpartij uit na de wedstrijd van FC Eindhoven tegen Roda JC.

Op vrijdag 7 oktober moest de ME het uitvak bij Willem II - FC Den Bosch ontruimen omdat het compleet uit de hand liep met vuurwerk en hooligans die door de hekken braken. De wedstrijd in Tilburg werd ruim een uur gestaakt door de rellen.

'Rotte appels'

FC Den Bosch-supporters maken het dit jaar al zo bont dat ze de rest van dit jaar niet meer welkom zijn op de Haagse en Helmondse tribunes. In Den Bosch en Oss zijn beide clubs na de zoveelste ongeregeldheid overeengekomen de komende drie jaar geen supporters mee te nemen.

De Bossche voetbalclub is boos op de 'rotte appels' in hun achterban. De club heeft uit voorzorg besloten de komen twee uitwedstrijden geen supporters mee te nemen. Ook beraadt de club zich over een maximumaantal toeschouwers en uitsupporters in de toekomst. Ook wil de club alleen nog bekende seizoenkaarthouders meenemen.

De supporters van NAC moeten dit seizoen thuisblijven als ze tegen ADO Den Haag spelen en andersom. Dat besluit werd genomen nadat de ME in mei moest ingrijpen na een wedstrijd tussen beide teams. De supporters dreigden toen na het laatste fluitsignaal over de hekken te klimmen in het Bredase stadion.

