Politie voorkomt knokpartij tussen hooligans van FC Utrecht en PSV

Op een parkeerplaats langs de snelweg A2 bij Best zijn zaterdagavond rond tien uur 47 supporters van FC Utrecht opgepakt. De leden van de harde kern van de Utrechtse ploeg waren op weg naar Eindhoven waar ze een afspraak hadden om te gaan vechten met PSV-supporters. Zover is het door het ingrijpen van de politie niet gekomen. Bij de aanhoudingen vond de politie onder meer slagwapens, ploertendoders, bivakmutsen en vuurwerk.

De supporters zijn met de bus naar het politiebureau gebracht. In de loop van de nacht zijn ze weer vrijgelaten. Zij kregen processen verbaal voor onder meer samenscholing en het ontbreken van een identiteitsbewijs.

Zaterdagmiddag kwamen bij de politie signalen binnen over de ophanden zijnde vechtpartij tussen de harde kernen van FC Utrecht en PSV. De vechtpartij zou op later op de dag ergens bij Eindhoven plaatsvinden. Vanaf dat moment werden beide harde kernen nauwlettend in de gaten gehouden. Ook stond de Mobiele Eenheid paraat.

Vijftien auto's

Op de parkeerplaats bij Best verzamelden zich zo'n vijftien auto's met FC Utrecht-supporters. De parkeerplaats werd afgesloten door de politie en de supporters werden door agenten gecontroleerd. Een van de supporters wilde niet meewerken, negeerde een stopteken en reed met zijn auto in op een agente. Die wist de auto te ontwijken en raakte niet gewond. De bestuurder wist te ontkomen. Volgens de politie wordt hij later aangehouden.

Bij de controle nam de politie de wapens en het vuurwerk in beslag. De opgepakte supporters werden later zaterdagnacht weer vrijgelaten.

LEES OOK:

50 voetbalfans aangehouden in Best, mes en knuppels in beslag genomen

'Rotte appels' verpesten vaker voetbalwedstrijden: dit ging er eerder mis