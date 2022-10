Fans FC Den Bosch niet mee naar uitwedstrijden na rellen

Supporters van FC Den Bosch mogen voorlopig niet naar uitwedstrijden. De eerstvolgende twee uitwedstrijden van de club worden zonder FC Den Bosch-publiek gespeeld, zo meldt de club maandagmiddag. De wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch werd vrijdagavond gestaakt na rellen op de tribune.

Het gaat om de wedstrijden tegen GVVV (18 oktober in de beker) en MVV (22 oktober in de Keuken Kampioen Divisie). "Dit geeft de organisatie ruimte en tijd om met betrokkenen nieuwe afspraken te maken en processen in te richten", aldus de club.

Ook zal FC Den Bosch eind dit jaar zonder uitpubliek aantreden tegen Helmond Sport. Die wedstrijd geldt als een hoogrisicowedstrijd. Den Bosch wil daarmee het 'zekere voor het onzekere nemen'.

Helmond Sport

Aantreden zonder uitpubliek gold al als voorwaardelijke straf omdat het eerder misging tijdens de uitwedstrijd tegen Helmond Sport op 6 mei. FC Den Bosch neemt daarmee het voortouw op die voorwaardelijke straf.

In de tussentijd wil de club 'nadenken over een aangescherpte aanpak' waarbij 'tot nader orde alleen gekende seizoenkaarthouders worden toegelaten bij uitwedstrijden'.

"Daarnaast wordt het maximum kaarten per uitwedstrijd voorlopig drastisch teruggebracht", besluit het persbericht. De ploeg legt daarin de nadruk op de 'rotte appels' binnen de achterban. De club zegt het wangedrag niet 'te kunnen en willen accepteren.

Afstand

FC Den Bosch nam eerder vandaag al afstand van het wangedrag van supporters vrijdagavond tijdens de wedstrijd tegen Willem II. In een reactie stelt de club dat een deel van de achterban 'zich in het stadion van Willem II van zijn slechtste kant liet zien'.

De ME ontruimde vrijdagavond uitvak met FC Den Bosch-supporters in het stadion van Willem II. De Bosschenaren werden met bussen naar huis gebracht.

Ging vaker mis

Dat was niet de eerste keer. Het ging vaker mis met de aanhang van FC Den Bosch. Een paar weken geleden ging het nog verkeerd toen TOP Oss op bezoek kwam in Den Bosch.

Voetbalsupporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. Meerdere stewards en agenten raakten gewond. De politie pakte elf mensen op bij de ongeregeldheden.

Eerder dit jaar was het ook al onrustig bij wedstrijden van FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie. In april gooiden supporters rookbommen, worstenbroodjes en bier op het veld in De Vliert, tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam.



In mei kregen agenten vuurwerk, stenen en blikken drank naar hun hoofd bij de wedstrijd tegen Helmond Sport. Dit gebeurde toen de politie de twee supportersgroepen, die de confrontatie met elkaar zochten, uit elkaar haalde.

LEES OOK:

Vaker onrust bij wedstrijden van FC Den Bosch: zo ging het eerder mis

FC Den Bosch is na rellen klaar met gedrag van 'rotte appels in achterban'

Rellen bij Willem II-FC Den Bosch vooraf aangekondigd en toch ging het mis