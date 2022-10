Vaker onrust bij wedstrijden van FC Den Bosch: zo ging het eerder mis

De wedstrijd tussen Willem II en FC Den Bosch werd vrijdagavond gestaakt na rellen op de tribune. De ME ontruimde het uitvak met FC Den Bosch-supporters. Het is zeker niet de eerste keer dat het misgaat met de aanhang van FC Den Bosch.

Een paar weken geleden ging het nog verkeerd toen TOP Oss op bezoek kwam in Den Bosch. Voetbalsupporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist en gooiden met fakkels en stenen naar de politie. Meerdere stewards en agenten raakten gewond. De politie pakte elf mensen op bij de ongeregeldheden.

Geen lievertjes

FC Den Bosch-supporters Leon Kerssens en Danny van de Griendt erkennen dat het vaker misgaat bij wedstrijden van hun club. "Ik ga niet zeggen dat het lievertjes zijn bij Den Bosch", stelt Kerssens. "Maar het is te makkelijk om alleen naar de supporters te kijken. Als er geen goede organisatie is, gaat het mis. Dan krijg je dit soort dingen."

Vuurwerk en stenen

Eerder dit jaar was het ook al onrustig bij wedstrijden van FC Den Bosch in de Keuken Kampioen Divisie. In april gooiden supporters rookbommen, worstenbroodjes en bier op het veld in De Vliert, tijdens de wedstrijd tegen FC Volendam. In mei kregen agenten vuurwerk, stenen en blikken drank naar hun hoofd bij de wedstrijd tegen Helmond Sport. Dit gebeurde toen de politie de twee supportersgroepen, die de confrontatie met elkaar zochten, uit elkaar haalde.

Ballenjongen bekogeld

Maar incidenten met supporters van FC Den Bosch zijn niet iets van het laatste jaar. In 2017 werd een wedstrijd tussen FC Den Bosch en FC Dordrecht ontregeld met vuurwerk en fakkels. Bij deze wedstrijd kreeg een ballenjongen zwaar vuurwerk naar zich toegegooid. In 2014 pakte de politie twaalf supporters op tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen TOP Oss. Tussen fans ontstonden vechtpartijen, waarna de ME ingreep.

Racisme op het veld

Ook door racistische bejegeningen worden wedstrijden met FC Den Bosch-aanhang vaker stilgelegd. In 2013 klonken oerwoudgeluiden vanaf de tribune. Een grensrechter werd daarnaast bekogeld met sneeuwballen, waarna het duel stilgelegd werd. Meer recent staakte een scheidsrechter in 2019 de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior, nadat speler Ahmad Mendes Moreira van Excelsior racistisch gejoel naar zijn hoofd kreeg.

Volgens supporters Kerssens en Van de Griendt wordt echter te vaak naar de fans van FC Den Bosch gewezen. "We zijn altijd de sigaar", aldus Kerssens. "Ze pakken er een klein clubje uit, terwijl je de problemen op veel meer plekken ziet. Dat is op dit moment het lot van FC Den Bosch."

