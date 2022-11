Julia is nu één jaar K3'tje: 'Superblij dat ze voor mij hebben gekozen'

Julia Boschman uit Bergen op Zoom is op de kop af een jaar bij K3. Het is voor de Bergse een droom die is uitgekomen. "Het is me supergoed meegevallen."

Toen Studio 100 begin vorig jaar meldde op zoek te gaan naar een nieuw K3'tje, hoefde Julia niet lang te aarzelen. Na een succesvolle eerste auditie, werd de Bergse geselecteerd om mee te doen aan K2 Zoekt K3. Na een wekenlange televisieshow en een zinderende finale, besloten K3'tjes Hanne Verbruggen en Marthe De Pyllecyn dat Julia hun nieuwe collega zou worden.

Carrière

Julia had al wat ervaringen opgedaan in de lokale showbizz. In 2019 deed ze namelijk mee aan het spektakelstuk Supersum, over de bevrijding van Bergen op Zoom in de Tweede Wereldoorlog. Een jaar later kwam de carrière van de blondine dus in een stroomversnelling terecht. Ineens was Julia een superster, want K3 is tot op de dag van vandaag nog steeds een succesvolle groep.

Julia voelde zich meteen thuis in K3. "Ik denk dat ik ook heel goed wist waar ik aan begon en wat K3 moest zijn in mijn ogen", vertelt ze. "Ik denk dat ik al wel een K3'tje was, maar het nu comfortabeler ben."

Een jaar voorbij

Het afgelopen jaar is naar eigen zeggen in een sneltreinvaart voorbij gegaan. Waterval, de eerste single van het nieuwe K3, stond wekenlang op nummer 1 in de Belgische hitlijst Ultratop 50 (vergelijkbaar met de Nederlandse Top 40). Ook ging K3 natuurlijk meteen op tournee in België en Nederland. En inmiddels ligt de tweede cd, met Julia op de albumhoes, in de winkels.

Voor Julia voelt het winnen van de finale van K2 Zoekt K3 als gisteren. "Maar als ik dan ga terugdenken wat er in dat jaar allemaal is gebeurd, dan vraag ik me af hoe we dat in één jaar hebben weten te proppen."

Marthe: "Vanaf het eerste moment voelde de aanwezigheid van Julia heel gewoon en normaal." Volgens de Vlaamse, die nu zelf zeven jaar bij K3 is, horen ze van mensen rondom het trio dat het lijkt alsof ze al jaren samen zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat we met Julia, als opvolgster van Klaasje, een perfecte keuze hebben gemaakt." Julia reageert zichtbaar trots. "Ik ben blij dat ze dat na een jaar nog steeds vindt, maar vraag het over een jaar nog eens", grapt ze.

Tot en met het einde van dit jaar toert K3 nog met hun eerste concertreeks door Nederland. Niet veel later, in het voorjaar van 2023, gaan de meiden alweer op rondreis door de lage landen met een nieuwe concertreeks.

