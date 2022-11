Milieuclub superblij met stikstofplannen: 'Eindelijk, na 40 jaar strijd!'

Het grondwaterpeil in veengebieden moet omhoog, dat is een van de plannen die het kabinet vrijdag presenteerde om de stikstofproblemen aan te pakken. Milieuclub Behoud de Peel vindt het bijna niet te geloven, zegt Wim van Opbergen. Zijn stichting zet zich daar al tijden voor in. De opluchting is enorm, na een eerste lezing van de plannen. "Zo te zien gaan ze echt fors inzetten op héél rigoureuze maatregelen. Na veertig jaar aandringen! Dit gaat de natuur zó hard nodig hebben. Ze lijken het nu écht serieus te nemen. Eindelijk."

Stichting Behoud de Peel dringt al tientallen jaren aan op maatregelen. "Ik hou me sinds de jaren tachtig al bezig met stikstof." En nu liggen er wat Wim betreft dan eindelijk serieuze plannen om er wat aan te doen. "En het is echt een integrale aanpak", klinkt het opgetogen. "Ze willen alle problemen aanpakken. Stikstof, maar ook het klimaat met de aanpak van co2 en methaan, de waterkwaliteit, vernatting", somt hij op. En met name die vernatting van de veengronden, zoals De Peel, is al jarenlang een stokpaardje van de milieuclub.

"De landbouw zal een enorme transitie moeten ondergaan."

Maar, weet hij ook, de plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. "Er zal een verdienmodel gevonden moeten worden voor de landbouw", legt hij uit. "Minister Adema heeft een voorstel gedaan op hoofdlijnen, maar dat gaat nog uitgebreid worden. De landbouw zal een enorme transitie moeten ondergaan." Al heeft hij best wel een idee van hoe die nieuwe manier van landbouw bedrijven er dan uit zou kunnen zien, mét alle nieuwe stikstofmaatregelen. "Neem bijvoorbeeld een zone van twee kilometer rond De Peel. Dat hele gebied zou flink natter moeten worden", stelt hij zich voor. "Veel meer natuur en ook fors meer vernat."

"Je kunt ook denken aan waterlandbouw."

Veel boeren zouden daar niet op uit de voeten kunnen, zulke natte grond. "Maar je kunt ook denken aan waterlandbouw", gaat Wim verder. "Bijvoorbeeld met het telen van riet of lisdodden. Dat zijn van die stengels met zo'n bruine 'sigaar' eraan. Dat kun je hartstikke goed gebruiken als isolatiemateriaal. En je kunt het in het water telen." "En daarbuiten, daaromheen, kun je dan denken aan heel natte graslanden. Voor bijvoorbeeld extensieve melkrundveehouderijen. Dat betekent veel minder koeien per hectare. Op nat grasland, veel minder bemest. Zulke combinaties kun je best aan denken", schetst hij vast een beeld. "Maar dit zal uitgewerkt moeten worden, er moet een verdienmodel bij gevonden moeten worden." De vraag is natuurlijk of dat lukt én of boeren er wel zin in hebben. "Maar de landbouwers zullen zelf ook beseffen dat deze verandering nodig is. Klimaatverandering treft ook hen", zegt Wim hoopvol. "Op den duur zullen ze er baat bij hebben."

"Dat het nu zo snel moet, komt omdat de overheid de problemen jarenlang voor zich uit heeft geschoven."