Boer Gydo wordt niet warm van uitkoopregeling: ‘Alles beter dan stoppen'

Van jongs af aan droomde Gydo van den Boomen ervan om later het boerenbedrijf van zijn ouders over te nemen. Ze houden ruim 300.000 vleeskuikens en onderhielden het bedrijf zodanig dat Gydo de komende jaren vooruit kan. Hij realiseert zich dat hij met natuurgebied de Deurnese Peel naast de deur waarschijnlijk tot de piekbelasters behoort, maar stoppen is voor hem geen optie. “Als er een alternatief is, ga ik daarvoor.”

Vrijdag maakte het kabinet bekend wat de stikstofplannen zijn. Boeren die te veel stikstof uitstoten, de zogenaamde piekbelasters, krijgen 120 procent van de marktwaarde van hun boerderij uitgekeerd als ze vrijwillig stoppen. Gydo is tot dusver nog niet benaderd voor die uitkoopregeling, maar dat kan nog wel komen. “Het is in eerste instantie een vrijwillige opkoopregeling. Maar als we niet meedoen en er geen alternatieven zijn, hebben ze het over het algemeen belang," zegt hij. "En dan kan het toch een moetje worden."

Gydo baalt van de onzekerheid, omdat hij nu geen toekomstplannen kan maken. “We waren al volop bezig met ontwikkelen. De douchegelegenheid in de loods zijn we aan het uitbreiden en vernieuwen vanwege de vogelgriep. Of dat slim is is de vraag, maar het was de bedoeling dat we daar nog jaren gebruik van zouden maken. Dat is nu onzeker.”

De jonge boer heeft het gevoel dat hij met zijn rug tegen de muur staat. Als hij niet kiest voor de uitkoopregeling en de milieueisen worden aangescherpt, kan hij dat dan nog bolwerken? Of ziet hij dan alsnog zijn droom in rook opgaan? “Ik wil weten wat de mogelijkheden zijn. Ik heb nog altijd liever dat ik moet verhuizen, want ik ben niet van plan om te stoppen", zegt Gydo. “Ik wil nog veel investeren en dat terugverdienen. Dat is nog altijd mijn droom."