Stéphane Kox liep een heel seizoen door de pitstraat van de Formule 1

Het Formule 1 seizoen zit erop, Max Verstappen mag zich voor de tweede maal wereldkampioen noemen en het rondreizende F1-circus is voor even weer ingepakt. Voor Stéphane Kox uit Eindhoven betekent dat nu even rust en bijtanken. Zij deed het afgelopen jaar verslag als pitreporter voor Viaplay. "Het was een superintensief maar heel bijzonder jaar."

Stéphane Kox is geen vreemde voor de motorsport. Ze racet zelf al jaren en liep maar nipt een stoeltje in de Formule W mis. Dit jaar liep ze voor het eerst als reporter rond in de pitstraat en maakte ze de Formule 1 van heel dichtbij mee. "Van alles wat ik van de motorsport al heb gezien, is de Formule 1 nog net wat groter, hoger, mooier, beter", zo vat ze haar ervaring van het afgelopen seizoen samen in het Omroep Brabant sportprogramma De Zuidtribune.

"Het is een privilege als je in de paddock rond kan lopen."

"De Formule 1 is echte en afgeschermde wereld, het is een privilege als je in de paddock rond kan lopen. Ik heb me echt wel gerealiseerd hoe bijzonder het was dat ik zo dichtbij kon komen, zo dicht bij die jongens kon komen ook", blikt Stéphane terug. En ze liep er niet alleen tussen, ze kreeg ook alle coureurs voor haar microfoon. "In het begin moet je de jongens natuurlijk even leren kennen. Zij zien het hele seizoen alleen maar dezelfde gezichten en dan sta ik daar ineens tussen." Maar ze werd al snel serieus genomen. "Als je twee keer laat zien dat je het spelletje wel snapt, dan hebben ze daar wel respect voor. Er was vrij snel acceptatie."

"Toto Wolff vroeg: jij racet zelf toch ook?"

En het feit dat Stéphane zelf ook graag achter het stuur van een racebolide kruipt kon wel worden gewaardeerd. "Ik dacht dat ze niet wisten dat ik race", vertelt ze. "Tot daar in Australië, de derde race van het seizoen, Toto Wolff (de teammanager van Mercedes, red.) aan kwam lopen en vroeg: 'jij racet zelf toch ook?' Ik begon helemaal te stotteren", lacht ze. "Blijkbaar doet dat dan toch snel de rondte. Misschien heb ik er wel credits mee opgebouwd." Met uiteindelijk 22 raceweekenden achter de kiezen dit seizoen, heeft Stéphane de hele wereld rondgereisd. Toch was de allermooiste ervaring de race hier op het circuit van Zandvoort, vindt ze. "Dat was echt onvergetelijk. Het was een marathonweek voor ons. We hebben zó veel uren live televisie gemaakt, ik had nooit voor mogelijk gehouden dat ik dat kon. Het was op alle fronten een heel groot feest."

"Ik had nooit gedacht dat ik een Formule 1-wagen zou rijden."