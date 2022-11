Antikraak-bewoners weg uit Bossche pastorie: 'Ik wil gewoon ergens wonen'

Eigenlijk vindt Erik dat hij geen keus heeft. Hij woont samen met twee anderen al vijf jaar antikraak in de voormalige pastorie naast de Bossche Sint-Catharinakerk. Maandag moeten ze de sleutels inleveren. Een echt alternatief hebben ze niet. "Dat ik hier weg moet dat raakt mij."

Een ander huis vinden in Den Bosch is voor de twintigers schier onmogelijk. Huizen zijn amper beschikbaar en als ze er al zijn dan zijn ze vaak onbetaalbaar. Het bekende probleem voor heel veel jongeren. Erik (27) gaat nu voorlopig bij vrienden logeren. "Het geeft mij heel veel stress, ik kan er al een maand niet van werken", zegt Erik.

De oude pastorie moet betere tijden hebben gekend. Het is er koud en de verwarming werkt al lang niet meer. Aan de muren zit schimmel. Het pand, waar ook nog asbest in zit, maakt een uitgeleefde en verwaarloosde indruk. Toch zijn de drie bewoners tevreden met hun plek aan de rand van het centrum met uitzicht op natuurgebied het Bossche Broek.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw voerden krakers vaak hevig strijd met de politie tegen huisuitzettingen. "Maar wij zijn antikraak en hebben een contract getekend. Daarom hebben wij minder rechten. Iedere maand kunnen we er met een opzegtermijn van dertig dagen uitgezet worden", zegt Erik. De bewoners van de pastorie hebben tevergeefs geprobeerd om via de rechter de huisuitzetting te voorkomen.

Erik, die op het trapje voor de pastorie zit, maakt een aangeslagen indruk. "Dat ik hier weg moet dat raakt mij. Dit was een hele fijne ontmoetingsplaats waar mensen bij elkaar kwamen. Maar uiteindelijk wil ik gewoon ergens wonen." Dan staat hij op om de laatste spullen in te pakken. Maandag is het definitief voorbij en breekt een onzekere tijd aan voor de bewoners.

LEES OOK: Jongeren door parochie uit huis gezet: demonstratie bij kerk in Den Bosch