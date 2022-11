Steeds meer kans op speeltijd voor Xavi Simons in Qatar

Xavi Simons maakt bij het Nederlands elftal steeds meer kans op speeltijd. Dat liet bondscoach Louis van Gaal maandag blijken in zijn afsluitende persconferentie ter voorbeschouwing op de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Qatar.

"Ik heb tegen Xavi gezegd dat hij een stap zou kunnen maken", aldus Van Gaal over de jonge PSV'er, die nog geen interland speelde.

"We trainen elke dag een keer. Dan kan ik onder meer zien of hij lef toont of niet. Ik zie een stijgende ontwikkeling, in z'n geheel. Hij probeert uit te voeren wat wij van hem vragen. Ik ben op trainingen ook meer gefocust op dit soort spelers dan op de spelers die ik al goed ken."

Simons is bezig aan zijn eerste seizoen bij PSV en maakte in de eerste veertien competitiewedstrijden 8 doelpunten. Bij Oranje kregen Vincent Janssen, Cody Gakpo, Memphis Depay, Steven Bergwijn en Davy Klaassen tot nu toe de voorkeur als aanvallende middenvelder en als spits. Het zijn de posities waar Simons uit de voeten kan.

Laatste groepswedstrijd

Dinsdagmiddag om vier uur Nederlandse tijd, speelt Oranje de laatste groepswedstrijd op het WK in Qatar. Tegenstander is het gastland. Bij een gelijkspel of overwinning op Qatar is Oranje zeker van een plaats in de achtste finales.

LEES OOK:

Kan Xavi Simons PSV 86 miljoen opleveren? 'Hij levert steeds'

PSV-smaakmaker Xavi Simons met Nederlands elftal naar WK voetbal