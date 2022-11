Angst voor chip onnodig, zegt hoogleraar: ‘We chippen ook onze huisdieren’

Een chip in je lijf laten plaatsen met je medische gegevens erop. Of eentje waarmee je kunt betalen. Het kan: een tattooshop in Tilburg doet het als eerste in ons land. Maar de weerstand ertegen is enorm, zo lijkt het, als je de reacties erop leest op social media. Toch moeten we ons niet vergissen: dit is echt de toekomst, zegt Maarten Steinbuch, hoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven.

Steinbuch weet veel van hightechsystemen en verdiept zich in nieuwe ontwikkelingen, zoals deze implantaten. Sinds kort kun je in Tilburg een chip met de grootte van een rijstkorrel in je lijf laten plaatsen, ter hoogte van je sleutelbeen. Met die chip kun je je temperatuur meten en je kunt er je medische gegevens op zetten, zodat bij een ongeluk de ziekenbroeder meteen kan zien wat je bloedgroep is.

“Een chip in je lijf of in je telefoon: wat is het verschil?”

Veel mensen verzetten zich tegen zo’n chip omdat ze vinden dat hun privacy wordt geschonden. Steinbuch ziet het probleem niet zo: “Er is niet veel verschil of je nu een chip in je lijf draagt of in de smartphone in je broekzak. In beide gevallen moeten we slim omgaan met privacy. Dat ligt meer aan hoe je je telefoon of chip gebruikt.”

Hoogleraar Systems and Control Maarten Steinbuch van de Technische Universiteit Eindhoven (foto: Maarten Steinbuch).

Nee, de echte weerzin zit volgens Steinbuch in zeggenschap die je wilt hebben over je eigen lijf: “Dat zie je ook bij coronavaccinaties. Er zal altijd een groepje zijn, vijf of tien procent, die op basis van overtuiging of geloof niet wil. Maar de 95 procent die het wél wil, moet ook de vrijheid hebben om het te doen.” Maar wel of geen chip: dat moet je zelf kunnen blijven bepalen, zegt Steinbuch: “Net zoals je zelf beslist of je wel of geen behandeling wilt bij de dokter. Of wel of geen euthanasie. Dat is een grondrecht van ons als mens.”

“Als een kind 18 is, kan het zelf bepalen of de chip eruit gaat.”

Eerder opperde Steinbuch de mogelijkheid om een chip te implanteren bij je kind, zodat je altijd kunt zien waar het is: “Dat vind ik logisch, vanwege de veiligheid. Maar zo’n chip moet je kind ook zelf kunnen laten verwijderen, zonder schade, als het 18 is.” Je moet wel oppassen dat je mensen met een chip bevoordeelt, meent Steinbuch. “Stel, ik kan met mijn chip gewoon doorlopen als ik in de trein stap. Dan moeten andere mensen de mogelijkheid hebben om met hun telefoon op dezelfde manier in de trein te komen.” Toch lijkt de weerstand groot. Toen Omroep Brabant afgelopen weekend het verhaal over de medische chip bracht, stonden op Instagram honderden negatieve reacties: “Noooooit…. Zieke wereld!!!!”

"Je wilt geen pacemaker omdat er een chip in zit?"