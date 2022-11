Politieactie tegen 'superkartel' heeft vertakkingen naar Breda

Bij een grote drugsactie is een topcrimineel met Brabantse banden opgepakt. Het gaat om Edin G.. Hij zou deel uitmaken van een internationaal drugskartel. Er zijn 48 andere verdachten gearresteerd, de meesten in Europa. G. heeft in Breda gewoond. Een neef van hem met dezelfde achternaam, wordt verdacht van witwassen van drugsgeld en stond pas voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Het OM kwam Edin G (40) in Dubai op het spoor na het lezen van chatberichten in het ontmantelde telefoonnetwerk van Sky. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland vroeg justitie in Dubai of ze hem konden oppakken en dat lukte. Er volgt een uitleveringsverzoek. G. heeft twee paspoorten: een Nederlands en een Bosnisch.

Justitie noemt hem een ' High Value-target', oftewel een kopstuk. De misdaadorganisatie waarin hij zat wordt een 'superkartel' genoemd. De misdaadorganisatie controleerde een derde van de Europese cokehandel, denkt het OM in Nederland.

Cocaïne

Over Edin G. wordt al langer gezegd dat hij een van de drugsbazen is van het Tito en Dino-kartel. De man zou 'omvangrijke partijen cocaïne' Europa in hebben gesmokkeld. Daaronder was een lading van 1800 kilo coke die in 2020 via de haven van Hamburg Europa binnenkwam. Het spul moest naar Nederland.

Ook wordt hij in verband gebracht met een transport van 739,5 kilo uit Durban in Zuid-Afrika naar Rotterdam. Het OM maakt uit de Sky-chats op dat de man ' organisator, makelaar en financier' was.

Bovendien was hij bezig met het smokkelen van 8000 kilo grondstoffen voor de productie van amfetamine. Die grondstoffen kwamen via de haven van Antwerpen en hadden als eindbestemming een bedrijf in Nederland.