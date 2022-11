Stikstofminister op bezoek bij boeren: ‘Goed dat ze hier zo ambitieus zijn'

Stikstofminister Christianne Van der Wal bracht maandag een bezoek aan Brabant. Ze nam onder meer een kijkje bij een biologische melkveehouderij in Kaatsheuvel en sprak met boeren die hun stallen hebben verduurzaamd, maar nog steeds wachten op een vergunning, de zogenoemde PAS-melders. "Brabant is op de goede weg, maar we zijn er nog niet."

Daags na het bekend worden van de kabinetsplannen hoe we in 2030 de stikstofreductie moeten hebben teruggebracht, voegt Van der Wal de daad bij het woord. Met de voeten in de klei is het immers beter regeren. Brabant doet het volgens Van der Wal al hartstikke goed. "Brabant was de eerste provincie waar jaren geleden al werd erkend dat er een stikstofprobleem was en zijn de eerste stappen al gezet. Hier zijn toen al verschillende gebiedsprocessen opgestart. Brabant loopt wat dat aangaat inderdaad voorop."

Maar een goede start is niet perse een garantie voor een glansrijke finish. Ook in Brabant is er nog veel te doen. Van der Wal bezocht naast een duurzaam industrieterrein in Waalwijk ook een PAS-melder. Een ontmoeting die Van der Wal heeft geraakt. "Ze hebben een spiksplinternieuwe stal, zonnepanelen en zelfs een mestvergister waar 200 huishoudens energie van kunnen krijgen. Alleen staan er geen koeien in die stal want die kunnen we niet vergunnen. Het is schrijnend en frustrerend."

Brabant telt bijna 500 PAS-melders. Ook van der Wal vindt, dat zij zo snel mogelijk een vergunning moeten krijgen. Daarom zegt ze, is het zo belangrijk dat er vaart wordt gemaakt met het uitkopen van piekbelasters naast natuurgebieden. "Niet alleen boeren, maar ook bedrijven moeten worden uitgekocht. De stikstofruimte die dat oplevert is nodig om de natuur te herstellen, want dan pas kunnen we weer natuurvergunningen uitgeven. Wat mij betreft gaan die dan als eerste naar de PAS-melders, ook in Brabant."