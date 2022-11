Peer heeft kat Yoda na twaalf jaar terug: 'Hij blijft nu bij ons'

Uniek is het niet, want katten kunnen baasjes soms erg lang in de steek laten. Maar bijzonder is het wel wat Peer uit Oss heeft meegemaakt: zijn Yoda presteerde het om na … twaalf jaar thuis te komen. “Een gezelligerd is terug.”

Een jaar of dertien jaar geleden leek het Peer een leuk idee om een kat aan te schaffen. In een asiel vond hij een geschikt huisdier en hij gaf hem de naam Yoda. De twee leken het goed met elkaar te kunnen vinden totdat Yoda op pad ging en niets meer van zich liet horen of zien.

Niet direct wanhopig

Peer wanhoopte niet direct, want zou zijn kat het ergens anders beter naar de zin kunnen hebben? Bovendien was Yoda gechipt en geregistreerd, dus ooit zou hij terecht moeten komen, sprak Peer zichzelf moed in. Helaas voor hem dacht de kat er anders over, katten niet voor niets eigenzinnig zijn.

Jaren ging voorbij en Peer moest het zonder zijn voormalige knuffel zien te rooien, zo leek het. Totdat hij op 22 september, twee maanden geleden dus, een telefoontje kreeg van de Dierenambulance Maasland. Peer: “Ik schrok er flink van. Yoda was al zo lang weg. Ik dacht dat hij allang dood was. Mijn leven was totaal niet meer ingesteld op een huisdier.”

“Maar”, zo vroeg Peer zich hardop af, “als ik hem niet meer terug wilde, zou hij naar het asiel gaan. En daar had ik hem juist ooit uit gered. Dus dat was geen optie voor mij. Met hulp van een kattenvriend-buurvrouw heb ik vlug wat spulletjes bij elkaar geregeld en mijnheer was welkom.” Yoda heeft het gemerkt: hij voelde zich direct thuis. Toen een medewerker van de dierenambulance hem uit de transportkooi liet, leek hij het huis van Peer te herkennen. Zijn baasje: “Heel vreemd. Yoda was meteen op zijn gemak.”

'Yoda wordt steeds mooier en voller'

Het was Yoda echt, al was ie wel vermagerd en waren droge brokken niet meer aan hem besteed. Maar misschien waren ze wel zo droog geworden, omdat hij zo lang was weggeweest. Peer: “Ik krijg er alleen nat voer uit blik in, maar ik heb hem rustig met kleine porties bijgevoerd en nu begint hij langzaam mooi vol te worden. Ook zijn vacht gaat er beter uit zien.”

En wat het voor Peer nog aandoenlijker maakt: “Hoe beter hij gevoed is, hoe aanhankelijker hij wordt. Kortom, echt een gezelligerd terug in huis.”

'Fijne oude dag slijten'

Of Yoda nog wel eens de hort op gaat of mag, is niet duidelijk. De ongeveer vijftien jaar oude kat hoeft wat Peer betreft hun huis niet meer uit: “Hij mag hier bij ons een fijne oude dag slijten.” Toch zit Peer met wat vragen: is er nu iemand anders die een kat mist en waar is Yoda al die tijd gebleven?

“Maar”, verzekert Peer, “hij blijft bij ons, want hij is toevallig wel de mooiste kat van Oss.” Via de Facebookpagina van de Dierenambulance Maasland heeft hij de medewerkers van deze organisatie een compliment gegeven voor hun hulp, maar ook de persoon die de Dierenambulance heeft ingeschakeld, is hij veel dank verschuldigd.

