Dichte mist zorgt al hele dag voor problemen op Eindhoven Airport

Vanaf Eindhoven Airport is dinsdag door de dichte mist vooralsnog geen of weinig vliegverkeer mogelijk. De luchthaven raadt reizigers aan de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden. Een woordvoerder verwacht dat de problemen de hele dag nog aanhouden.

Volgens een woordvoerder zijn de weersomstandigheden onveranderd. Daardoor is het nog niet duidelijk of en wanneer er gevlogen kan worden. "Het zicht moet dan wel verbeteren", aldus de woordvoerder. De vluchten zijn vertraagd of zijn omgeleid naar luchthavens Maastricht, Weeze en Keulen. Vertrekkende vluchten

Tussen negen uur en halftien zijn vier vliegtuigen vertrokken vanuit Eindhoven. Het ging om vliegreizen met de bestemmingen Arrecife (2x), Valencia, Alicante en Sevilla. De vluchten vanaf Eindhoven Airport naar Wenen, Malaga, Boedapest en Tuzla zijn omgeleid naar Weeze of Keulen. De vluchten naar Boekarest, Tenerife, Londen en Istanbul zijn vertraagd. De vluchten naar Rseszow en Zagreb zijn geannuleerd. Binnenkomende vluchten

De binnenkomende vluchten vanuit Valencia, Alicante, Sevilla, Londen, Valencia, Rzeszow en Istanbul zijn vertraagd. De vluchten vanuit Gdansk, Wenen. Tuzla, Boekarest en Malaga zijn eerder op de dag omgeleid naar Maastricht, Weeze en Keulen. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor onze provincie. Het zicht is op sommige plaatsen minder dan tweehonderd meter. LEES OOK: Einde aan mist-ellende op Eindhoven Airport in zicht Zo komt het dat Brabant opnieuw potdicht zit door mist Dit is waarom Eindhoven Airport veel sneller last heeft van mist dan Schiphol