Deya kreeg 18 puppy's maar nu zijn er al 10 doodgegaan: 'Vreet aan je'

Ze voelen zich verdrietig en machteloos. Chantal van Dartel en haar man vechten al dagenlang voor het leven van hun pasgeboren puppy's, maar de jongen van politiehond Deya blijken te zwak. Van de achttien jongen zijn er inmiddels tien overleden.

Rochelle Moes Geschreven door

"Het is zwaar", vertelt Chantal. "We zijn er dag en nacht mee bezig, maar het lijkt geen zin te hebben." Ze valt stil en slikt. "Je weet dat je je best doet, maar dan schrijven mensen dat we onbekwaam zijn. Wij hebben al best wat nesten gehad, maar dit nog nooit meegemaakt. Ik denk dat niemand hier raad mee zou weten."

"De dierenarts vermoedt dat Deya te lomp is geweest met de pups."

Afgelopen weekend beviel politiehond Deya van een enorm nest van achttien puppy's. Vanuit alle hoeken van het land kreeg de hond aandacht, maar bij de baasjes maakte de vreugde al snel plaats voor paniek. De jongen konden namelijk niet allemaal door moeder gevoed worden en Deya stootte een groot deel van de puppy's af. De jongen verzwakten zo dat er maandag al vijf puppy's kwamen te overlijden. Inmiddels zijn er nog maar acht over. "De dierenarts heeft de overleden pups bekeken en onderzocht", vertelt Chantal. "Hij vermoedt dat Deya te lomp is geweest, omdat ze zich er geen raad mee wist." De pups hadden geen virussen of infecties, maar het is ook mogelijk dat de hondjes simpelweg te zwak waren. "Ze zijn twee dagen te vroeg geboren, dus misschien waren ze gewoon niet gezond genoeg om een volwassen leven te leiden", legt Chantal uit.

"Het gaat niet om het aantal, het gaat erom dat ze gezond zijn."