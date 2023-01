Van rijzende naar vallende ster: de turbulente jaren van Lightyear

Wat bijna tien jaar geleden begon met een zonneauto van een studententeam van de TU/e, lijkt nu uit te monden in een drama. Na jaren aan de tekentafel, sleutelen en testen begon in november de massaproduktie van de allereerste gezinsauto op zonne-energie. Maar maandag werd uitstel van betaling aangevraagd. Een kort overzicht van de evolutie van de zelfgeknutselde studentenauto Stella naar de fabrieksauto Lightyear 0.

Een groepje studenten van de Technische Universiteit Eindhoven presenteerde in de zomer van 2013 vol trots hun 'kindje': "Het is een meisje en we noemen haar Stella", zei destijds een van de studenten.

Het was de geboorte van de allereerste gezinsauto op zonne-energie. In de auto was plaats voor vier personen, de maximum snelheid was 70 kilometer per uur.