Winkeliers geschokt na ramkraak: 'De tranen springen in je ogen'

De ramkraak bij de kledingzaak aan de Steenweg in Helmond komt ook bij de andere ondernemers in de straat hard aan. Zeker omdat het al de derde inbraak in een jaar tijd is. "Hier word je alleen maar verdrietig van."

Sven de Laet Geschreven door

Dat het niet de eerste keer is, weet Pim Jagers maar al te goed. Ook zijn modezaak was dit jaar al doelwit van een ramkraak. "Het was de dag voor de laatste lockdown eraf ging. Toen hebben ze de deur geforceerd en bepaalde, dure merken uit de zaak gehaald." Logisch dus dat hij nu extra meeleeft met de eigenaars van Barrows, waar woensdagochtend nog steeds een deel van de buit op straat ligt. Die verloren de dieven, toen tijdens hun vlucht de achterklep van de auto niet goed dicht bleek te zijn. "Vreselijk", zegt Jagers. "Het is een jonge man, die hier pas net zit. En dat in een tijd waarin ondernemers al zo hard moeten vechten. Dit gun je niemand."

"Er zullen altijd mensen binnen proberen te komen voor geld."

Daar sluit Tim van Leipsig zich meteen bij aan. Hij runt even verderop een bloemenzaak en werd zelf ooit overvallen. "Hier word je verdrietig van. Ik ken die mensen goed. Ze hebben net dat prachtige pand geopend. Dan springen de tranen bijna in je ogen." Of de eigenaars misschien nog betere veiligheidsmaatregelen hadden kunnen treffen? "Je kunt er weinig aan doen. Er zullen altijd mensen binnen proberen te komen voor geld. Dat gebeurde twintig jaar terug en zal over dertig jaar nog steeds het geval zijn. Ik hoop alleen maar dat ze gepakt worden."

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision