Dochter (13) van Hugo de Jonge via Insta bedreigd: taakstraf opgelegd

Een 21-jarige man uit Boxtel is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur voor het bedreigen van oud-coronaminister Hugo de Jonge en zijn dochter. Het toen 13-jarige meisje kreeg begin 2021 via Instagram een bericht met de tekst 'I'm gonna kill your father'.

Het hof in Den Bosch legde de man ook een voorwaardelijke celstraf op van twee maanden. Een straf die hij alleen hoeft uit te zitten wanneer hij binnen twee jaar opnieuw de fout in gaat. De politierechter legde de man eerder een taakstraf op van 25 uur voor het bedreigen van de minister. Voor het bedreigen van zijn dochter werd hij toen vrijgesproken. Justitie ging tegen deze uitspraak in beroep.

Het hof oordeelde dat bij de dochter door het bericht weldegelijk 'de vrees kon ontstaan dat het leven van haar vader in gevaar zou kunnen zijn'. Iets dat de raadsman van de verdachte betwistte.

'Minst favoriete politicus'

Het hof rekent het de man aan dat hij wist dat het meisje minderjarig was op het moment dat hij de bedreiging verstuurde. Hij dacht dat ze 16 was, zo blijkt uit het dossier. Ook heeft het hof bij de uitspraak rekening gehouden met het feit dat de man de bedreiging deed in coronatijd. Een periode waarin de minister 'met allerlei onheuse, beledigende en bedreigende opmerkingen' werd geconfronteerd.

De man verklaarde eerder dat hij het bericht in een dronken bui had verstuurd. Hij had zich laten opjutten door een vriend. Ook gaf hij aan dat minister De Jonge zijn minst favoriete politicus was.

