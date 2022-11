Auto rijdt huis van Ria en Jan binnen terwijl ze tv kijken: 'Een puinhoop'

Jan Willems staat naast de verwoeste gang. Het huis wordt bewoonbaar gemaakt. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Foto: Perry Roovers/SQ Vision. Volgende Vorige 1/4 Jan Willems staat naast de verwoeste gang.

Ria en Jan Willems staan woensdagochtend nog te trillen op hun benen, nadat de avond ervoor een 33-jarige man uit Breda met een auto hun huis binnenreed. Ze zaten rustig tv te kijken toen er een harde knal klonk. Drie muren van hun woning aan de Weilustlaan in Breda zijn omvergereden. Een groot deel van de pui ligt er helemaal uit en het dak is ontwricht. "Ja, dan schrik je onwijs", vertelt Ria.

"Nu we hier weer zijn, bibberen we af en toe nog", vertelt Jan terwijl hij een blik werpt op de plek waar een dag geleden nog zijn voordeur stond. Nu is het een ravage. Van de gang is niets meer over. "Wat een puinhoop." Medewerkers van een herstelbedrijf zijn woensdagochtend druk in de weer om het huis weer bewoonbaar te maken. Beide tachtigers hebben bij de broer van Jan geslapen. Het echtpaar hoopt vannacht weer in hun eigen bed te liggen. Het ongeluk gebeurde dinsdagavond, in een flauwe bocht in de Bredase straat. De bestuurder van de auto verloor de macht over het stuur en knalde hard tegen hun huis. Volgens de politie was de man waarschijnlijk onwel geworden. Hij had geen geldig rijbewijs. Ria en Jan zaten in de woonkamer toen het gebeurde. "Ik hoorde ineens een hele harde knal. Ik dacht eerst dat er een rotje door de brievenbus werd gegooid", herinnert Ria zich.

"We stonden nog heel lang te bibberen."

Toen zij de deur naar de gang opende, bleek het niet te gaan om vuurwerk. "Ik zag alleen maar puin en een stuk auto. Dat is enorm schrikken." Ria riep haar man erbij en belde 112. "Ik was bang dat een stuk zou instorten. We zijn via de achterkant naar buiten gegaan." Het echtpaar raakte niet gewond, maar de schrik zat er wel goed in. "Ik ben niet zo gauw ontdaan, maar hier schrik je wel van. We stonden nog heel lang te bibberen." Ria zag nog dat de bestuurder een jonge man was. Ze heeft hem niet gesproken. "De knal was zo hard, ik denk dat hij heel hard heeft gereden. Maar dat weet ik niet zeker", zegt Ria.

"Hij moet behoorlijk hard hebben gereden."

In de straat geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Ook Jan denkt dat de bestuurder zich daar niet aan heeft gehouden. "De airbags waren eruit geklapt. Hij moet behoorlijk hard hebben gereden." Volgens buurtbewoners zou de man bekendstaan als iemand die wel vaker veel te hard door de straten rijdt. Voor Ria en Jan is het voorlopig afwachten tot het huis gerepareerd is. "Er moet veel gebeuren. Maar we komen er wel overheen hoor. We maken ons er niet zo veel druk om", zegt Ria. " We denken positief. Dat moet ook wel he, in die paar jaar die we nog hebben", vult Jan lachend aan. De auto knalde dinsdagavond tegen het huis van Jan en Ria: