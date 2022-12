Geen paniek! Zo knutsel je last-minute een sinterklaassurprise in elkaar

Pakjesavond komt steeds dichterbij, en de druk om een leuke surprise te maken neemt steeds verder toe. Heb je nog geen tijd gehad om te knutselen? Geen probleem! Met deze tips zet je binnen een paar minuten toch een leuke creatie in elkaar.

Wat je wel in huis zou kunnen halen, zijn een spuitbus en lijmpistool. "Met een spuitbus kun je iets heel snel kleur geven. Dat is ook niet zo duur. En een lijmpistool is super handig om dingen stevig te bevestigen."

Geen papier-maché dus. Dat is niet slim als je haast hebt. "Dat is een gedoe. Ik kies er meestal voor om iets te bouwen uit dozen en die dan te verven."

Om te beginnen is het zaak om spullen te verzamelen die je al in huis hebt. Daar ga je mee knutselen. "Ik zou niet speciaal naar de winkel gaan om dingen te kopen waar je iets van kunt maken. Je kunt dingen pakken die veel voorkomen in huis. Met wc-rollen en schoenendozen kom je een heel eind", adviseert Thoen.

Als je wc-rollen, spuitbussen en dozen hebt verzameld, is het tijd om te kiezen wat je gaat maken. "Het is het makkelijkst als je weet wat de ander voor hobby heeft. Daar kun je iets bij zoeken", vertelt Thoen.

Weet je wat de ander leuk vindt? Maak daar dan iets bij wat gemakkelijk te knutselen is. "Je kunt heel makkelijk een doos versieren. Als je van de deksel van een doos de grond maakt, kun je daar een wereld op bouwen. Knip plaatjes en printjes uit en plak ze erop. Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk een My Little Pony-wereld of Super Mario-wereld maken."

Als je niets leuks kunt bedenken, weet Thoen ook nog raad. "Het thema Sinterklaas is dan ook altijd goed. Je kunt bijvoorbeeld een piet knutselen, of een paard, het grote boek of een staf."

Ook een grabbelton is altijd makkelijk te maken. "Als je nog iets van verpakkingsmateriaal hebt, kun je de ton daar lekker mee opvullen en daar dan de cadeautjes instoppen."

Moet je voor een kind iets maken? Dan heeft Thoen een laatste pro-tip: "Maak iets in het Minecraft-thema. Dat is heel makkelijk, want alles is vierkant. Dan kun je allemaal dozen op elkaar stapelen. De armen en benen kun je maken door karton op te rollen. Als je bij dik karton aan één kant een gleufje maakt, kun je het makkelijk ombuigen zonder dat het scheurt."

