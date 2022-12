Duizenden chocoladeletters voor de Sint, deze jonge bakkers helpen mee

De chocoladeletters, banketstaven en pepernoten zijn deze tijd niet aan te slepen. Bakkers maken overuren om alle schoenen gevuld te krijgen met het heerlijks dat Sint wil geven. Ook op de brood- en banketopleiding van het Summa College in Eindhoven is het topdrukte.

In december bestellen verschillende afdelingen van de school allerlei lekkers om cadeau te doen en dat wordt door de studenten in de bakkerij gemaakt. "We hebben ook al een bestelling voor 2000 kerststollen, daar beginnen we aan als Sinterklaas weer is vertrokken.

De ovens staan aan en de bakkerij ruikt helemaal naar december. De lucht is doordesemd met de geur van speculaas en amandel. "Het is mooi om dit soort seizoensproducten te leren fabriceren. Iedereen heeft zijn eigen melange aan kruiden om de perfecte pepernoot te bereiden", zegt student Jesse. "Ik heb er ondertussen al ontelbaar veel gemaakt."

Volgens Max moet je ook wel een beetje een fan van Sinterklaas zijn om in het bakkersvak te willen beginnen. "Anders heb je het wel heel zwaar in december", meent hij. Medestudent Puck vindt juist chocoladeletters maken weer het allerleukste om te doen.

Student Medde heeft duidelijk wat minder kilometers met de spuitzak gemaakt. "Ik vind hem niet mooi", zegt ze als ze haar eigen S naast die van Jeroen ziet liggen. De tweede die ze maakt ziet er al haast net zo mooi uit als die van de docent. "Het is heel moeilijk om tegelijk kleine rondjes te draaien want de chocola komt best snel uit de spuitzak."

Zoë is in een lesbakkerij verderop in het gebouw bezig het pepernotenbrood op een laagje speculaas te leggen. "Dan krijgt het de echte Sinterklaas-smaak", legt student Max uit. "Ik vind het leuk om nu juist hele aparte producten te maken want pepernotenbrood kun je natuurlijk niet heel het jaar door maken. Ik voel me nu net een bakpiet", zegt Zoë lachend.