Gaat sjoemelende oud-wethouder uit Helmond vrijuit of krijgt hij taakstraf?

Gaat oud-wethouder Peter Tielemans van de gemeente Helmond vrijuit of krijgt hij een taakstraf? De voormalig stadbestuurder wordt verdacht van verduistering, knevelarij en twee gevallen van corruptie. Deze vrijdag velt de rechtbank in Den Bosch het vonnis.

Tielemans werd in 2015 aangehouden nadat zijn politieke partij aangifte had gedaan van een geheime bankrekening. Justitie beschuldigt hem ervan dat hij veel geld van die bankrekening in eigen zak heeft gestoken en eist 120 uur taakstraf.

De wethouder moest zeven jaar op een proces wachten. Met die lange wachttijd en de grote media-aandacht houdt de officier van justitie rekening door de strafeis te verlagen. "Maar een celstraf van zes maanden had niet misstaan", zei hij 2 november op de zitting.