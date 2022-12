Een enorm blok beton gaat het huis van Marja verwarmen

Een enorme accu voor warmte-opslag in het ecodorp in Boekel gaat 36 huizen verwarmen. Na meer dan een jaar bouwen is het gevaarte zo goed als klaar en zijn de eerste huizen op het systeem aangesloten.

Marja Generaal woont in een van de huizen van het ecodorp in Boekel. Als ze de deur opendoet, voelt het al meteen behaaglijk warm. “Ja, ik ben de eerste die de warmte van de accu krijgt”, zegt ze. “Ik vind het een hele eer.”

De accu nog niet helemaal klaar. “De zonnepanelen moeten nog op het systeem worden aangesloten. Het beton is nu opgewarmd tot 100 graden. "Daar kunnen we de eerste huizen deze winter al mee verwarmen”, zegt Cees.

De mega-accu is een uitvinding van Cees van Nimwegen. “Het is mooi dat het nu klaar is én werkt.” Zo werkt de mega-accu:

De mega-accu is een oplossing voor een van de grootste problemen met duurzame energie. De meeste zonne-energie wordt opgewekt in de zomer. Terwijl de vraag naar energie het grootste is in de winter. Door in de zomer de energie op te slaan als warmte in het blok beton, los je dit probleem op.

"Ik ben er wel een beetje trots op", zegt Cees. "Het is simpele techniek en het werkt." Hij merkt dan ook dat er inmiddels veel interesse in het systeem. "In Sint-Oederode zijn ze nu ook begonnen met de bouw van een accu voor twintig huizen."

Het enige nadeel is dat de accu redelijk wat ruimte en je een lelijk blok beton hebt staan in de wijk. "Haha, ik vind het helemaal niet lelijk", lacht Cees. "Je kan het aankleden door bijvoorbeeld klimop ertegenaan te laten groeien. Wat je maar kan verzinnen." In het ecodorp in Boekel willen ze een nieuwe gemeenschapshuis rond de accu bouwen.