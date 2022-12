Bommenexpert: 'Kijk met je ogen, niet met je handen naar explosieven'

“Kijken doe je met je ogen, niet met je handen. Dat geldt helemaal voor explosieven.” Gert-Jan is Luitenant-ter-zee eerste klasse en werkt bij de Explosieve Opruimingsdienst Defensie, de EOD. Vanuit Soesterberg laat hij geregeld ploegen uitrukken om bommen en granaten in Nederland onschadelijk te maken. Vaak door ze te laten ontploffen op de plek zelf of in een andere, meer veilige omgeving.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Zo kwam de EOD ook naar Wintelre waar Astrid Klomp zich zaterdag rot schrok toen ze een handgranaat vond. Dat gebeurde in het weiland waar haar pony’s lopen. Ze zag een stukje ijzer uit de grond steken. Toen ze het oppakte ontdekte ze dat het een handgranaat was. Met bibberende knieën bracht ze het explosief naar de mesthoop en belde meteen de politie.

Volgens Gert-Jan was het levensgevaarlijk wat ze deed. “Als je ook maar het flauwste vermoeden hebt van een explosief moet je er van afblijven en eerst de politie bellen. De politie snapt echt de ernst van de zaak en zal het je niet kwalijk nemen als het uiteindelijk geen granaat blijkt te zijn.” Volgens Gert-Jan ligt Nederland nog vol met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De EOD rukt jaarlijks 2500 keer uit om explosieven onschadelijk te maken. “Overal waar is gevochten, kunnen ze liggen. Rondom vliegvelden maar ook op andere plekken.”

