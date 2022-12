Toch bouwverkeer door natuurgebied, ondanks protest buurtbewoners

Het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven gaat verbouwen en de gemeente wil het bouwverkeer dwars door het natuurgebied het Wasven laten rijden. Buurtbewoners verzamelden meer dan duizend handtekeningen om dit te voorkomen. Maar het blijkt verloren moeite: de gemeente heeft nu toch groen licht gegeven.

In dit gebied leven beschermde dier- en plantensoorten die door het zware verkeer kunnen verdwijnen. Buurtbewoners vonden dat het anders kon en verzamelden 1.243 handtekening om de gemeente ervan te overtuigen de plannen om te gooien.

De beste route

Maar dat is niet gelukt. De coalitie is akkoord met de route door het Wasven, omdat ze geen andere manier zien om de bouw van de school mogelijk te maken.

Maar de buurt had liever gezien dat de vrachtwagens via de Celebeslaan gaan rijden, de weg die langs de school loopt - om het natuurgebied heen. De gemeente kiest toch voor de route door het natuurgebied omdat ze bang zijn dat de route via de Celebeslaan minder verkeersveilig is.

En volgens GroenLinks-raadslid Marlous Hermans wordt de schade aan de natuur uiteindelijk hersteld.

Schade voor de natuur

Buurtbewoners zijn bang dat dat herstel achteraf niet meer gaat. Zij zijn bang dat door het zware bouwverkeer de bodem te hard wordt aangedrukt waardoor planten en bomen te weinig water en zuurstof krijgen. Dat terwijl de beheerders juist zo hun best hebben gedaan om veel verschillende planten en dieren in het natuurgebied te laten leven.

LEES OOK: Bouwverkeer dwars door natuurgebied maakt buurtbewoners boos