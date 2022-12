Scooterbende in Tilburg: jong drietal verdacht van meerdere berovingen

De politie heeft zaterdagochtend beelden getoond van twee van drie jongens met scooters die in Tilburg waarschijnlijk meerdere mensen hebben beroofd. De jongens zijn vastgelegd toen ze gingen pinnen met het pinpas van een van hun slachtoffers.

Het gaat in totaal om drie overvallen die allemaal in de Reeshof plaatsvonden in november. Ook vonden ze alle drie ’s avonds en in het weekend plaats.

Drie overvallen

Het is nog niet zeker dat de drie overvallen met elkaar te maken hebben, maar de politie vermoedt van wel. Er zijn duidelijke overeenkomsten. Zo droegen de daders telkens donkere kleding en reden ze op zwarte scooters.

De eerste overval vond plaats op zondagavond 13 november. Twee jongens werden toen aan de Heyhoefpromenade in Tilburg beroofd van onder meer hun telefoons en muziekboxen. De tweede vond plaats op 19 november, op de Langedijk. Zaterdagavond werd daar een fietser in het gezicht geslagen. Het slachtoffer sloeg terug en wist te ontkomen.

De beelden die de politie nu heeft vrijgegeven zijn van 26 november, net na een overval die het drietal pleegde in het Reeshofpark. Twee jongens werden daar bedreigd en moesten hun pinpas afgeven. Twee van de drie jongens gingen vervolgens een geldbedrag pinnen bij een geldautomaat op de Westermarkt.

Signalement

Op camerabeelden is te zien dat de verdachte die pint met het gestolen pinpas, een helm draagt van het merk Shark. Ook heeft hij een donkere jas aan van het merk Peutery, een donkere spijkerbroek, een witte trui of vest met capuchon en witte sneakers.

Op de beelden is naast de pinner een tweede verdachte te zien. Hij draagt een helm van het merk Roof Boxer. Hij draagt ook een donkere jas en een trainingsbroek met een brede witte streep met daarop zwarte letters.

De drie daders zijn vermoedelijk tussen de 17 en 20 jaar oud. Twee van hen hebben een getinte huidskleur en een van hen een donkere huidskleur. Ze zijn tussen de 1.70 meter en 1.80 meter lang.