Dakloze Tamara en hondje overladen met hulp: 'Dat raakt me echt'

Ontzettend dankbaar is ze voor de vele steun die ze heeft gekregen. Tamara woont al maanden met haar hondje in auto langs de Spoorlaan in Oss en deed donderdag haar verhaal bij Omroep Brabant. Het leidde tot duizenden reacties, veel mensen boden hulp aan. "Tientallen mensen zijn hier langs geweest. Dat doet zo veel met me", zegt Tamara zaterdag met tranen in haar ogen.

Langs de Spoorlaan in Oss staat al maanden een blauwe Opel Astra geparkeerd. Sinds Tamara terechtkwam in een hoogopgelopen burenruzie en een conflict met de woningbouwvereniging, woont ze samen met hondje Pebbles in haar auto. Naar de daklozenopvang wil ze niet, omdat Pebbles dan niet mee mag.

De lieve reacties die Tamara heeft gekregen, zijn eindeloos. Op social media reageerden duizenden mensen op haar verhaal. En ook in het echte leven merkt Tamara de warmte. "Veel mensen stoppen even voor een praatje of komen spullen brengen. Ze informeren wat ze voor me kunnen doen en komen dan later terug. Eten, warm water of een powerbank. Er zijn zelfs brokjes voor Pebbles gebracht."

Ze noemt de hulp hartverwarmend. Als ze er meer over vertelt, barst ze in tranen uit. "Gisteren kwam een meisje met haar vader langs. Ze gaven een kauwsnack voor de hond. Niet iedereen heeft het breed, maar dat ze dat dan toch doen, dat is zo lief. Het raakt me echt om te zien dat mensen me een warm hart toedragen."