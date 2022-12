Zoektocht naar de perfecte kerstboom, al voor Sint het land uit is

In Berlicum gingen liefhebbers van kerstmis zaterdagochtend in de decemberkou al op zoek naar de perfecte kerstboom. Want hoewel Sinterklaas het land nog niet uit is, kunnen veel mensen niet wachten om hun huis in kerstsfeer onder te dompelen.

De Nordmann, blauwspar en zilverspar: bij kerstboomkwekerij Joris van Roosmalen in Berlicum hebben ze er genoeg. Sommige bomen glanzen mooi, verliezen bijna geen naalden en leveren nagenoeg geen allergische reacties op. Het uitzoeken gebeurt zorgvuldig, iedere boom wordt gekeurd.

"Die is wel hoog, hè, de piek moet er ook nog op."

Sommigen hebben zelfs een meetlint meegenomen om er zeker van te zijn dat het groene gevaarte wel in huis past. "Die is wel hoog, hè", zegt iemand. "De piek moet er ook nog op." Is de keuze eenmaal gemaakt, dan wordt de boom uit de grond gehaald, gaat er een netje omheen en kan 'ie mee naar huis.

"Hij komt midden in de woonkamer, dus we moeten er nog wel omheen kunnen lopen."

"Het was een hele zoektocht, ik denk dat we hier wel een uur hebben rondgelopen", aldus een vrouw. "De boom moet heel hoog zijn, maar vooral heel smal. Hij komt midden in de woonkamer en anders kunnen we er niet meer omheen lopen. We moeten 'm nog een beetje bijknippen en dan is 'ie perfect."

Foto: Noël van Hooft

Ook een mannelijke klant gaat niet over één nacht ijs. "We gaan er een mooie kerst van maken en daar hoort ook een mooie boom bij. Het is echt speuren want er staan zoveel bomen." Samen met zijn vrouw komt hij hier ieder jaar. "En ze bezorgen 'm ook nog thuis, dat is ideaal." "Dit is de droomboom", concludeert Maria Mulder die net haar oog heeft laten vallen op een flink exemplaar. "Mooi groen en hoog. Ja, dit moet 'm worden", zegt ze. "Ik ben gek op kerst en zet 'm altijd begin december al op. En dan blijft 'ie tot 6 januari staan. Het is zo gezellig, ik word er altijd blij van."