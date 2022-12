Matchday! Bomvolle kantine van SCG'18 geniet van prestaties Oranje

Oranje kwam in de achtste finales van het WK in actie tegen de Verenigde Staten en dat betekende dat voetbalminnend Nederland nagelbijtend voor de buis zat. Veel amateurclubs besloten hun wedstrijden zaterdag op te schuiven naar een ander tijdstip, zodat de wedstrijd bekeken kon worden. Ook bij SCG'18 in Sint-Michielsgestel zat de kantine bomvol.

En het ging zaterdagmiddag om 'het echie' zoals bondscoach Louis van Gaal vooraf zei. De wedstrijd Nederland - VS begon om vier uur in Qatar. Hij hield vast aan het elftal dat hij in de laatste groepswedstrijd tegen Qatar (2-0) het veld in stuurde. "Ik kies weer voor deze elf omdat ik daar redelijk tevreden over was."

"Ze moeten wel winnen, deze."

Ook in Sint-Michielsgestel hadden ze er vertrouwen in. "Ik gok op 1-0 voor Nederland", zei een Oranje-fan die samen met zijn team keek. Sowieso wordt iedere WK-wedstrijd met z'n allen gevolgd.

Foto: Noël van Hooft

"Er hangt heel wat vanaf, ik begin er gewoon van te zweten."

Al in de tiende minuut barst er een oorverdovend gejuich los als de eerste treffer voor Oranje valt. Alle handen gaan op elkaar voor Memphis Depay die Nederland op voorsprong schiet. "Hartstikke mooi, dit is een goed begin. En nu doorgaan!"

Net voor rust knalde Daley Blind de bal in het net: "Ja 2-0 voor Nederland, waarom ook niet?", roept een supporter opgetogen. Het vertrouwen begint te groeien en de kantine zingt vrolijk mee op 'atje voor de sfeer' wat door de speakers klinkt.

"Ik weet niet wat voor goal dat was, maar dat slaat nergens op natuurlijk."