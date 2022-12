Buurvrouw An overvallen door grote brand: 'Ik hoorde het behang knetteren'

Een grote brand in een seniorencomplex, zondagavond in Eindhoven, heeft er flink ingehakt. Alle bewoners van de 114 appartementen moesten in allerijl hun woning verlaten toen vlammen uit twee appartementen sloegen. Zo ook An, die op de vijfde verdieping naast het appartement woont waar de brand ontstond. "Het was zo heet, het behang kwam gewoon van de muur af."

De brand brak zondagavond uit op de bovenste etage van het complex aan het Amandelpark in de wijk Vaartbroek. Al snel schaalde de brandweer de brand op naar 'zeer groot' en moesten alle bewoners naar buiten.

'Leek wel vuurwerk'

"Ik hoorde het behang knetteren van de hitte", vertelt An over het moment dat de brand ontstond bij haar buren. "Het leek wel vuurwerk. Het was zo heet, het behang kwam gewoon van de muur af."

Toen ze uit het raam keek zag ze de vlammen en aan de andere kant van het huis ontstond opeens dikke zwarte rook. "Ik belde de brandweer, maar die was al onderweg." Daarna is ze snel naar buiten gegaan: "De vlammen sloegen er aan alle kanten uit."

Brandende vlokken op balkon

Ook Jan (82) wist niet wat hem overkwam. Hij zat rustig voetbal te kijken toen hij opeens een brandlucht rook. "Ik dacht eerst aan een brandende kaars die op was", vertelt hij. Van de brandweerwagens buiten merkte hij in eerste instantie niets, want hij had het geluid van de voetbalwedstijd 'op zijn oren' staan: het geluid van de tv was gekoppeld aan zijn gehoorapparaat.

Ook zijn 84-jarige buurvrouw Toos had in eerste instantie niks door, tot ze plotseling gegil op de gang hoorde. "Toen ik naar buiten keek zag ik allemaal brandende vlokken op mijn balkon terecht komen", vertelt ze. Veel tijd om daar naar te kijken was er niet: er werd op de deur geklopt en een buurman trok haar de gang op. "Ik kon nog net mijn tas pakken."

Pizza's voor iedereen

Alle bewoners werden opgevangen in buurthuis De Huiskamer, om de hoek. Buurtbewoners openden het buurthuis spontaan om iedereen op te vangen. Een pizzazaak bracht spontaan tassen vol met pizza's.

Zondagavond laat overheersen bij veel van de bewoners de schrik en de onzekerheid. Zo staat de balkondeur van Toos nog open. Ze is bang dat haar balkon in brand heeft gestaan en misschien niet meer veilig is. "Ik zit nog te trillen. Van de kou, maar ook van de schrik."

Ook Jan zit er ontredderd bij. Zijn rollator, zelfs zijn wandelstok, kon hij in alle haast niet meenemen. "Ik ben niet zo snel", zegt hij. De uitslag van de voetbalwedstrijd heeft hij inmiddels wel meegekregen in De Huiskamer. "Jammer dat ik het zelf niet heb kunnen zien."

