Rolf (54) heeft bloedige aanslag in Brussel nog steeds op zijn netvlies

“We krijgen de doden er niet mee terug maar ik hoop dat de daders nooit meer vrijkomen.” Maandag start het monsterproces tegen de verdachten van de bloedige aanslagen in Brussel. Rolf Timmers (54) uit Roosendaal maakte het in 2016 van nabij mee. Als bij wonder bleef hij ongedeerd maar de aanslag blijft voor altijd in zijn geheugen gegrift.

Het is dinsdagmorgen 22 maart 2016 wanneer Rolf op Zaventem Airport zit te wachten op de aankomst van zijn broer. “Het was iets voor acht uur. Net op het moment dat ik een bakje koffie wil halen, gaat de bom af. Ik duik weg in een hoekje. De verlichting valt uit en stukken beton vallen naar beneden. Mensen rennen door elkaar, er is totale paniek.”

"Alles komt weer boven."

De Roosendaler beschrijft het drama op de luchthaven alsof het gisteren is gebeurd. “Ik denk er nog regelmatig aan, zeker rond 22 maart. Ook nu het proces begint en alles weer wordt opgerakeld, komt het weer boven. Gelukkig heb ik de aanslag inmiddels een plekje kunnen geven.” Het proces tegen de aanslagplegers is het grootste en duurste proces ooit in België. De verdachten zijn aanhangers van Islamitische Staat (IS). Het gaat om dezelfde groep die vier maanden eerder een bloedbad aanrichtte in concertzaal Bataclan in Parijs. Bij de aanslagen in Brussel vallen 32 doden en ruim 300 gewonden. Daarbij komen ook drie daders om het leven.

"Ik ga het proces zeker volgen maar op afstand via de Belgische media."

Veel nabestaanden hebben jaren met spanning uitgekeken naar het proces waar ze voor het eerst oog in oog komen te staan met de vermoedelijke daders. Rolf voelt niet de behoefte om naar Brussel af te reizen. “Ik ga het proces zeker volgen maar op afstand via de Belgische media. We zitten hier ook vlak aan de grens.” Dat het drama diepe indruk heeft gemaakt op de Roosendaler, blijkt ook nog regelmatig wanneer hij met het vliegtuig op vakantie gaat. “Toen ik voor het eerst weer via Brussel vloog, moest mijn vrouw mij vasthouden omdat ik bijna een paniekaanval kreeg. Ik ben altijd op mijn hoede op een luchthaven. Zeker wanneer we nog niet door de douanecontrole zijn gegaan. Dat zal altijd zo blijven.”

"Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad."

De tweede en zwaarste bom explodeerde destijds vlak boven het hoofd van Rolf die gelukkig een verdieping lager zat. Hij beseft nog steeds dat hij door het oog van de naald is gekropen. “Ik heb een engeltje op mijn schouder gehad. Voor hetzelfde geld hadden ze mij ook weg moeten dragen. Het was een hele heftige ervaring.” Kort na de aanslag in 2016 maakte Omroep Brabant de onderstaande video over Rolf Timmers.