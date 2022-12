Vernieler sinterklaasversieringen meldt zich: ‘Dan heb je ballen’

Een jongen die afgelopen weekend sinterklaasversieringen in Sint-Oedenrode heeft vernield, heeft zich gemeld. Hij meldde zich op 5 december bij het comité dat de versieringen had geregeld. De dader heeft spijt betuigd. “Hij wil de schade vergoeden en is zelfs bereid om mee te gaan schilderen voor volgend jaar”, vertelt voorzitter Ed Steenbakkers opgetogen.

Rochelle Moes Geschreven door

De voorzitter en de andere leden van het comité kwamen maandagochtend voor een onaangename verrassing te staan. De versieringen op de rotondes in het dorp, waar vrijwilligers dagenlang aan gewerkt hadden, lagen in stukken op de grond. Vandalen hadden de versieringen losgetrokken en onder meer met uit de straat gehaalde stoeptegels kapotgeslagen.

Terwijl Sinterklaas en zijn pieten maandag langs de huiskamers in het dorp gingen, begon het bij een van de vandalen toch te knagen. “Iets voor zes uur vanavond werden we gebeld door een jongen, die bekende dat hij na het stappen in een dronken bui de spullen heeft vernield”, vertelt Steenbakkers. “Ook vindt hij dat het sinterklaasfeest gevierd moet worden zoals altijd in het dorp. Dus met veel vrijwilligers een leuk feest maken. Hij had dat niet willen verpesten.” De jongen liet weten dat hij de schade van 100 euro wil vergoeden en heeft zich al opgegeven om als vrijwilliger mee te gaan schilderen voor volgend jaar. “Ik waardeer dat zeer”, zegt Steenbakkers. “Als ik terugdenk aan mijn jeugd, dan gebeurden er met een biertje op ook dingen die niet moesten gebeuren. Dus ik vind het knap dat hij zich meldt. Dan heb je ballen.”

