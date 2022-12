Onsmakelijke vondst in de dubbelvla: 'Ik moest bijna kotsen'

Vla eten zal nooit meer hetzelfde zijn voor Gerda Wolf uit Uden. De 69-jarige vrouw vond een enorme klont in een pak dubbelvla. Ze gaat er vanuit dat het stuk vlees was. "Dagenlang was ik ziek." De woede is nog altijd van haar gezicht af te lezen. "Dit moet gewoon niet kunnen. Ik zal niet rusten tot duidelijk is wat het is. Dit mag nooit meer gebeuren."

Op 14 oktober deed Gerda de macabere vondst. Net zoals elke avond wilde ze een lekker bakje vla eten. Sterker nog: ze nam het ruim en schepte nog een tweede keer op. "Ik moest hard schudden want er kwam niks meer uit. Heel gek, het pak was net nieuw." Ze klungelde tot ze gerammel uit het pak hoorde.

"Heel erg griezelig."

"Met een tang hebben we de prop eruit gehaald", weet Gerda, die de buurvrouw om hulp had geroepen. "Het was heel groot. Het paste niet op een eetlepel. Het was heel erg griezelig." Nog altijd is onduidelijk wat er nou precies in het pak vla zat. Buurvrouw Marja Vleeshakker: "Het leek op een stuk kipfilet." De communicatie met de supermarktketen Lidl gaat alles behalve soepel, vindt Gerda. Ze heeft een enorme stapel papieren op haar bureau liggen: van mails tot bewijzen van de post. Ze heeft het pak zelfs opgestuurd naar de Lidl, maar volgens de vrouw is het kwijtgeraakt.

"Alles kwam weer naar buiten."

"Dagenlang had ik diarree. Alles kwam weer naar buiten." Ze zegt zich vooral zorgen te maken om anderen. "Kinderen of slechtzienden hadden het misschien niet gezien. Ik moet er bijna van kotsen, zo vies vind ik het." Ze heeft weinig vertrouwen in de supermarkt. "Ik strijd desnoods door tot aan het gerechtshof, totdat duidelijk is wat erin zat." De Lidl laat dinsdag in een schriftelijke reactie weten: "We vinden het erg vervelend wat de klant heeft ervaren en nemen dit uiterst serieus. De afgelopen periode hebben wij regelmatig contact gehad met de klant om samen het protocol te doorlopen en de status te bespreken. Ook gisteren nog. Omdat het onderzoek nog loopt, kunnen we er op dit moment helaas nog niet inhoudelijk op ingaan." Volgens de keten lijkt het te gaan om iets eenmaligs en zijn er geen verdere klachten.

"Ik hoef nooit meer vla"

Voor Gerda is het in elk geval duidelijk. Ze gooit dinsdag een pak dubbelvla demonstratief in de vuilnisbak. "Ik hoef nooit meer vla. En ik ga zeker nooit meer naar de Lidl."