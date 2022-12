Overvallers casino in Made bedreigden personeel met pistool en messen

De politie heeft beelden gedeeld van de gewapende overval op het Play World Casino aan de Kerkstraat in Made. In Opsporing Verzocht was dinsdagavond te zien hoe drie mannen daar eind oktober een flinke som geld buitmaakten.

Sven de Laet Geschreven door

De overval vond plaats in de nacht van 30 op 31 oktober, net iets na middernacht. Twee medewerkers, een man en een vrouw, waren op dat moment bezig de zaak af te sluiten. Er waren op dat moment al geen gasten meer in het casino. Toen de medewerkers het laatste reclamebord naar binnen haalden, stormden de drie overvallers het casino in. Op de beelden is te zien dat een van hen meteen na binnenkomst een pistool op het personeel richt en het doorlaadt. Even later zet hij het wapen tegen het hoofd van de 51-jarige medewerkster.

De andere twee overvallers hadden grote messen bij zich. Zij brachten de mannelijke werknemer richting een voorraadruimte, waar ze hem dwongen de kluis te openen. Als hij niet meewerkte, zouden ze hem vermoorden. Maar de man werkte pas een maand bij het casino en was nog helemaal niet bevoegd om de kluis überhaupt open te maken. Telefoon bij Terheijden

Uiteindelijk lukte het via de vrouwelijke medewerkster alsnog om bij het geld te komen. Zeven minuten na hun gewelddadige entree, gaan de overvallers er weer vandoor met een onbekende hoeveelheid contact geld. Bij hun vlucht namen ze ook de telefoon van een van de werknemers mee. Via de tracking-app Find My iPhone is de politie erachter gekomen dat ze in oostelijke richting snelweg A59 op zijn gereden. De telefoon zou waarschijnlijk bij afrit Terheijden uit de auto zijn gegooid. De politie hoopt dat de duidelijke camerabeelden mogelijk een doorbraak in het onderzoek kunnen betekenen. Daarbij wijzen ze erop dat een van de overvallers een snorretje had en een shirt van het merk Givenchy droeg. Ook valt het volgens de politie op dat de overvaller met het pistool erg jong én zenuwachtig leek. Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat overvallers het gemunt hebben op dit casino. Eind juli vorig jaar was het ook raak. Medewerkers van het casino werden toen door twee overvallers bedreigd met een mes en vastgebonden. Een maand daarvoor was er ook al een overval op het casino. Die bleek toen in scène gezet door een medewerker van het casino, om er zo zelf met het geld vandoor te gaan. LEES OOK: Casino in Made opnieuw overvallen: drie gemaskerde daders maken geld buit