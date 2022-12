112-nieuws: cobra's in huis • 3 tips brand asielopvang Someren

10.14

Een 61-jarige man uit Grave is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij heeft in 2018 en 2019 in zijn woonplaats auto’s in brand gestoken, zijn buurvrouw bedreigd, onnodig 112 gebeld en hij had kinderporno in zijn bezit. De rechtbank in Den Bosch legde hem eerder dezelfde straf op.