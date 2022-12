Politie deelt beelden van brandstichters bij asielzoekersopvang in Someren

De politie heeft beelden gedeeld van de brand eind vorige maand in de kampeerboerderij aan De Hoof in Someren. Daar zouden een paar dagen later 450 asielzoekers worden opgevangen. Een gedeelte van het gebouw raakte zwaar beschadigd door de brand.

Sven de Laet Geschreven door

Op de beelden van woensdagnacht 24 november is te zien hoe twee mensen hun auto parkeren voor de boerderij. Een van hen stapt vervolgens met een jerrycan uit aan de bijrijderskant. Op beelden vanuit een andere hoek is daarna te zien hoe de brandstichter met de jerrycan richting de boerderij loopt, daar de vloeistof tegen het gebouw en op de grond giet en het vervolgens aansteekt. Na een enorme lichtflits stapt de brandstichter weer in en rijdt de auto weg. Volgens de politie zou de auto een Volkswagen Golf type 4 zijn, met kenmerkende velgen, een donkere sierstrip, een deuk en een dakraam. Ook is op de beelden te zien hoe de bestuurder bij aankomst een sigaret opsteekt. De politie is nog steeds druk op zoek naar de daders en roept getuigen op zich te melden. "Gelukkig was de boerderij niet in gebruik tijdens de brand, maar dit had natuurlijk veel ernstiger kunnen aflopen."