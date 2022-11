Brand kampeerboerderij geen sta-in-de-weg voor warm welkom asielzoekers

De brandstichting, vorige week in een kampeerboerderij in Someren, heeft geen gevolgen voor het aantal asielzoekers dat er vanaf dinsdag wordt gehuisvest. De projectleider van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant erkent dat er zorgen zijn, maar ook dat er goed voor de tijdelijke bewoners zal worden gezorgd. “Ze krijgen een warm welkom.”

Het welkom dat de brandstichters hadden bedacht, heeft de gemeente Someren en de Veiligheidsregio niet van hun stuk gebracht. Sterker nog: de 225 mensen die zich dinsdag melden, gaan er zelfs op vooruit.

"Voldoende ruimte voor privacy en andere mogelijkheden."

“Toen ze in juli in onze regio arriveerden, werden ze als één grote groep ondergebracht in een sporthal. Hier in Someren zijn er voldoende kamers om de mensen privacy en andere mogelijkheden te bieden”, zo meldt Paul van Dooren, projectleider crisisnoodopvang binnen de Veiligheidsregio. Enig ‘probleem’ was dat door de brand één deel van de kampeerboerderij niet kan worden gebruikt. “Hierdoor moest de verdeling van de leefruimtes worden aangepast. Maar waar het eerst smal was, hebben de bewoners het nu breed. Dit complex is er groot genoeg voor”, vertelt Van Dooren.

“We zijn er bijna helemaal klaar voor.”

Hij vertelt zijn verhaal, terwijl er om hem heen kamers worden ingericht, bedden worden opgemaakt en spullen voor de catering worden klaargelegd. “We zijn er bijna helemaal klaar voor”, zo zegt de projectleider. Hij beseft dat de mensen terechtkomen op een locatie, waar niet iedereen in Someren op zit te wachten. Er waren al protesten bij de bekendmaking van de plannen. De brandstichting vorige week was een (voorlopig) dieptepunt.

Een inkijk in een van de kamers (foto: Noël van Hooft).

Het linnengoed staat klaar (foto: Noël van Hooft).

"Wij maken ons geen zorgen."

Van Dooren: “Wij zijn continu met onze gasten in gesprek en natuurlijk weten zij wat er in de wereld en dus ook in Nederland gebeurt. Maar ze zijn ook wel wat gewend. Wij maken ons dus geen zorgen, te meer daar ze bij ons meer mogelijkheden hebben voor een aangenaam en stabiel verblijf.” Volgens de projectleider zal ervoor worden gezorgd dat gezinnen, familieleden en vrienden bij elkaar op een kamer zullen komen. Hij is ervan overtuigd dat de asielzoekers niet bang zullen zijn. Volgens hem wil en durft iedereen die deel uitmaakt van de groep zich in Someren te melden. De eerste groep bestaat uit 225 mensen. Hij wil zich niet uitlaten over welke maatregelen precies zijn genomen om de veiligheid van bewoners en personeel te waarborgen. Één ding is voor iedereen duidelijk: zowel tegen de kampeerboerderij als in de directe omgeving zijn duidelijk camera’s te zien.

Eén van de camera's bij de kampeerboerderij (foto: Noël van Hooft).