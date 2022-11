Kampeerboerderij waar asielzoekers komen wordt extra beveiligd na brand

De beveiliging bij de kampeerboerderij in Someren die woensdagnacht in brand is gestoken, wordt opgeschroefd. Dat heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten. Het politieonderzoek naar de brand is inmiddels klaar, maar er is nog niemand aangehouden.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Een woordvoerster van de veiligheidsregio laat weten dat de extra beveiliging al is ingegaan. Met het oog op de veiligheid kan ze niet vertellen wat de extra maatregelen precies inhouden. Brandstichting

In de kampeerboerderij aan De Hoof zouden vanaf maandag 450 asielzoekers opgevangen worden. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in het gebouw waar op dat moment niemand was. Al snel bleek dat er sprake is geweest van brandstichting. De ruimte waar de brand was gesticht, liep de meeste schade op. In de andere ruimtes bleek vooral sprake van rookschade, liet de brandweer donderdag weten. De opvang van de asielzoekers gaat ondanks de brand gewoon door. Vanaf maandag komen de eerste 225 mensen. Volgens burgemeester Dilia Blok van Someren is de locatie groot genoeg om de asielzoekers toch op te vangen. Demonstratie

In Someren is niet iedereen blij met de komst van de asielzoekers. Burgerinitiatief Someren demonstreerde eerder tegen de asielopvang. Tijdens een inloopbijeenkomst spraken bewoners van Someren zich uit tegen de opvang, omdat ze de groep van 450 asielzoekers te groot vindt. Burgerinitiatief Someren heeft afstand genomen van de brand. De politie laat weten dat haar onderzoek naar de brandstichting klaar is. De recherche doet nu verder onderzoek. Die spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden. Ze roept getuigen op om zich te melden.