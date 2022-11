Weerstand tegen opvang asielzoekers in Someren: '90 procent wil dit niet'

De weerstand in Someren tegen de komst van 450 asielzoekers is groot. In de kampeerboerderij waar de asielzoekers vanaf maandag twee maanden lang zouden worden opgevangen, brak in de nacht van woensdag op donderdag brand uit. De brandweer gaat uit van brandstichting. Vorige maand bleek al dat er weinig animo is voor de opvang, tijdens een inloopavond van de gemeente. Burgemeester Dilia Blok en wethouder Louis Swinkels kregen toen vooral felle opmerkingen en hoongelach van de 150 aanwezigen.

"We hebben het in Nederland verrektes goed", probeerde wethouder Swinkels. Uit de zaal kwam hoongelach. "Ik doe ook een beroep op de medemenselijkheid in Someren", zei de wethouder. "We willen deze mensen bijstaan in de donkerste twee maanden van het jaar." Toen iemand stelde dat 90 procent van Someren tegen is, reageerde burgemeester Blok: "Er hebben zich ook heel veel mensen bij me gemeld die vinden dat we deze mensen kunnen opvangen." Het gaat om een groep asielzoekers die sinds half juli rondreist door Zuidoost-Brabant. Ze reizen van sporthal naar sporthal, waar ze telkens zo'n drie weken blijven. Waalre, Best, Heeze, Mierlo en Hapert hebben de groep al tijdelijk opvangen. In december en januari wil Someren de groep acht weken onderdak geven. Het zijn mensen die niet terechtkunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en die nog gescreend moeten worden.

"Het zijn gewoon mensen zoals u en ik."

Het wantrouwen in de zaal was groot. Zo kon de mededeling dat bij overlast de politie wordt gebeld, rekenen op hoongelach. Het aanbod om een beveiliger mee te sturen met een vrouw die aangeeft zich niet veilig te voelen: hoongelach. Dat er na de einddatum misschien een verlenging komt voor de helft van de groep die dan nog wat langer mag blijven: hoongelach. Projectleider Paul van Dooren van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost deed zijn best om de angst voor overlast en de gevoelens van onveiligheid weg te nemen bij de inwoners. "Het zijn gewoon mensen zoals u en ik. Ze hebben gezinnen. Er bestaat vaak een heel verkeerd beeld van asielzoekers. Er zijn veel vooroordelen. We hebben mensen vanuit de hele wereld in deze groep. Mensen uit Rusland, Colombia, Venezuela of Afrika."

"Als u zegt dat ze kunnen gaan en staan waar ze willen, voel ik me niet veilig."

Volgens Van Dooren zijn er inmiddels 25 mensen uit de groep teruggestuurd naar Ter Apel, omdat ze zich niet aan de regels hielden. "Het ging om diefstal uit een supermarkt, het niet afrekenen op een terras of vragen om drugs. Alles wat u te horen krijgt van Budel is allemaal waar, maar bij ons speelt dit helemaal niet." Hoongelach. Vrouwelijke inwoners maken zich zorgen over de opmerking dat de asielzoekers kunnen gaan en staan waar ze willen. "Het is geen gevangenis", zei burgemeester Blok. Paul van Dooren bood een beveiliger aan als iemand zich niet veilig voelt: "Maar de praktijk leert dat er nooit gebruik van wordt gemaakt."

"Kennelijk wil Someren het beste jongetje van de klas zijn."