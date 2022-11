'Brand in asielopvang is daad van terreur', vindt burgemeester van Someren

Een daad van terreur. Zo noemt burgemeester Dilia Blok de brand die woensdagnacht werd aangestoken in een noodopvangplek voor asielzoekers in Someren. Vanaf maandag worden 450 asielzoekers opgevangen in de kampeerboerderij aan De Hoof. Dat gaat volgens de burgemeester gewoon door. "Het is triest. Geweld kan nooit de oplossing zijn voor een meningsverschil."

De brand brak woensdagnacht uit. Al snel schaalde de brandweer op naar een grote brand. In het gebouw waren op dat moment geen mensen aanwezig. Niemand raakte gewond. Eén ruimte liep flinke schade op. De brandweer zegt voldoende aanwijzingen te hebben waaruit blijkt dat de brand is aangestoken. Ook de politie gaat uit van brandstichting. Burgemeester Blok ging diezelfde nacht naar de kampeerboerderij. "Ik had even een moment van ongeloof", vertelt ze donderdag. "Toen ik aankwam waren de hulpdiensten nog volop aan het blussen. Ik heb geen goede woorden voor wat er is gebeurd. Verschrikkelijk. Op zo'n plek waar inwoners en vrijwilligers met alle goede bedoelingen een rustige periode wilden geven aan asielzoekers, dat is triest."

"De locatie is groot genoeg om de groep bed, bad en brood te geven."

De opvang van de asielzoekers gaat ondanks de brand gewoon door. Vanaf maandag komen de eerste 225 mensen. "De locatie is groot genoeg om met wat flexibiliteit toch de mensen die onze steun nodig hebben bed, bad en brood te geven in Someren." In Someren is niet iedereen blij met de komst van de asielzoekers. Burgerinitiatief Someren demonstreerde eerder tegen de asielopvang. Deze groep heeft afstand genomen van de actie. "Wij keuren dit als burgerinitiatief echt af en nemen hier afstand van. Van andermans spullen blijf je af", liet een lid donderdagmiddag weten. Ook Blok heeft met de groep gesproken. "Ook de groep in Someren die fel tegenstander is van de opvang, heeft me laten weten afstand te nemen van deze gruwelijke, in mijn woorden terreuractie, die op deze locatie is uitgevoerd. Het is een actie die totaal niet past bij Someren."

"Aan de veiligheid van onze inwoners en de asielzoekers doen we geen concessies."