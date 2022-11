Brand bij asielopvang: onduidelijk wat dit betekent voor komst asielzoekers

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de brand in kampeerboerderij De Hoof in Someren. Dat zegt burgemeester Dilia Blok van die gemeente. Ze noemt de brand in de beoogde crisisopvang voor asielzoekers 'verschrikkelijk'. Op die plek zouden vanaf maandag 450 asielzoekers tijdelijk worden gehuisvest. Inwoners van het dorp gaven eerder al aan niet blij te zijn met het opvangcentrum.

Lobke Kapteijns Geschreven door

Inwoners van Someren vinden het aantal mensen dat er wordt opgevangen te groot en spraken zich eerder ook uit tijdens een inloopbijeenkomst van de gemeente. De burgemeester zegt in haar schriftelijke verklaring niets over de weerstand die leeft onder de bevolking van het dorp, ook laat ze achterwege hoe ze dit probleem op wil lossen. Ze verwijst wel naar de eigenaren van de kampeerboerderij voor wie ze de brand vreselijk vindt. "Zij runnen met hart en ziel al jaren deze groepsaccommodatie", aldus de burgemeester donderdagmiddag. "Gelukkig waren er geen mensen in het gebouw en zijn er geen slachtoffers gevallen. De brand was snel onder controle." Ze geeft aan dat er sprake is van brandstichting en dat de politie de zaak onderzoekt. "Het mag duidelijk zijn dat ik dit soort gewelddadige acties afkeur", aldus Blok. Gevolgen voor de opvang

De gevolgen voor de crisisnoodopvang zijn volgens de burgemeester nog onduidelijk. De crisisopvang staat onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. "We weten nog niet precies wat dit voor gevolgen heeft", liet een woordvoerster van deze regio weten. "We zijn nu met betrokkenen in overleg om te zoeken naar oplossingen."