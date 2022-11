Actiegroep tegen asielzoekers schrikt van brand: 'Maar verbaast me niet'

Burgerinitiatief Someren, dat eerder tegen de komst van de asielopvang in die plaats demonstreerde, reageert geschokt op de brand in de beoogde locatie. “Ik heb er buikpijn van”, zegt een woordvoerder. “Wij vinden het aantal van 450 asielzoekers te hoog. Maar dit is geen oplossing.”

In de kampeerboerderij aan De Hoof in Someren brak in de nacht van woensdag op donderdag brand uit. Die is volgens de gemeente aangestoken. In het gebouw worden vanaf maandag 450 asielzoekers opgevangen voor een periode van twee maanden. Onduidelijk is of de brand een streep zet door de opvangplannen. De schade in de slaapvertrekken zou groot zijn.

Een deel van de inwoners van Someren keerde zich de afgelopen tijd fel tegen de plannen van de gemeente. Onder hen Burgerinitiatief Someren, dat demonstreerde en van zich liet horen tijdens een inloopavond.

Maar verschillende leden distantiëren zich van de brand. Een van hen is Wendy Struijk, die in de buurt van de kampeerboerderij woont.

'Niet verbaasd'

“Ik woon er om de hoek en werd wakker van de brandweersirenes. Ik ben gaan opzoeken wat er aan de hand was en las dat er een grote brand was aan De Hoof”, zegt Struijk. “Wij keuren dit als burgerinitiatief echt af en nemen hier afstand van. Van andermans spullen blijf je af.”

Toch staat Struijk er naar eigen zeggen niet van te kijken. “Je hoort het ook weleens in andere gemeenten: dat mensen het heft in eigen hand nemen als ze zich niet gehoord voelen. In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat ik niet verbaasd ben dat dit is gebeurd. Maar nogmaals: wij keuren dit écht niet goed.”

Ook in een schriftelijke verklaring distantieert het Burgerinitiatief zich van de brand. "Dit is absoluut niet de oplossing en wensen de betrokkenen in deze veel sterkte." Tegelijkertijd herhaalt ze haar standpunt, dat al eerder naar voren is gebracht: het aantal van 450 op te vangen asielzoekers vindt het comité ‘te hoog’.

Bewoners van het dorp reageren nagenoeg gelijk. In brand steken is niet de oplossing, maar ze vinden het aantal asielzoekers dat naar Someren komt te hoog. "We moeten in gesprek blijven met elkaar en zorgen voor een goede spreiding. In Someren komen wel veel asielzoekers op één plek", vertelt een man op straat.

Bang voor overlast

Tijdens een inloopavond van een maand geleden werden de opvangplannen door 150 bezoekers al met hoongelach ontvangen. Sommige vrouwen gaven aan zich onveilig te voelen. Op een demonstratie op het Wilhelminaplein kwamen honderd mensen af. Ook hier gaven inwoners aan bang te zijn voor overlast.

Struijk, organisator van die demonstratie, zei toen: “We vinden met name de grootte van de groep een probleem voor het relatief klein aantal inwoners. We kennen alle verhalen van Ter Apel, het is te veel voor zo’n kleine gemeente. Begin eerst eens met een man of vijftig.” Uiteindelijk ging de gemeente Someren daar niet in mee en bleef het plan om 450 mensen voor twee maanden op te vangen overeind staan.

Burgemeester Dilia Blok zegt de brand 'vreselijk te vinden voor de eigenaren, die met hart en ziel de groepsaccommodatie runnen'. Ze keurt de gewelddadige actie af.

