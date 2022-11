Asielzoekersopvang in brand gestoken, flinke schade in slaapvertrekken

In een kampeerboerderij aan De Hoof in Someren is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. De brandweer gaat ervan uit dat de brand is aangestoken. In het gebouw zouden vanaf maandag 450 asielzoekers opgevangen worden. De politie doet onderzoek naar de brand.

De brandweer schaalde woensdagnacht al snel op naar grote brand en kwam met drie blusvoertuigen en een hoogwerker naar de kampeerboerderij. In het gebouw waren op dat moment geen mensen, er raakte ook niemand gewond.

Aanwijzingen brandstichting

"Er is brand ontstaan in één ruimte, vooral die ruimte heeft brandschade. De rest van het pand heeft flinke rookschade", zo laat een woordvoerder van de brandweer weten. De brandweer zegt voldoende aanwijzingen te hebben waaruit blijkt dat de brand is aangestoken. Ook de politie gaat uit van brandstichting.

De kampeerboerderij had een rieten kap, de brandweer wist te voorkomen dat het dak vlam vatte. De brand was snel onder controle. Door de brand is er flinke schade ontstaan in de slaapvertrekken beneden, zo meldde een 112-correspondent woensdagnacht.

Tijdelijke opvang

De gemeente wil op deze plek vanaf 28 november 450 asielzoekers twee maanden opvangen. Die plannen vielen eerder niet in goede aarde bij inwoners van Someren, zo bleek tijdens een bijeenkomst die een maand geleden werd georganiseerd door de gemeente.

Burgemeester Dilia Blok zegt de brand 'vreselijk te vinden voor de eigenaren, die met hart en ziel de groepsaccommodatie runnen'. Ze keurt de gewelddadige actie af maar zegt niets over de weerstand die heerst onder de bevolking.

De crisisopvang staat onder verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Een woordvoerster bevestigt dat er brand is geweest in het gebouw in Someren waar volgende week een groep vluchtelingen heen zou gaan.

"We weten nog niet precies wat dit voor gevolgen heeft. We zijn nu met betrokkenen in overleg om te zoeken naar oplossingen", aldus een woordvoerster van de veiligheidsregio. Ook de burgemeester beaamt dat de gevolgen voor de opvang nog onduidelijk zijn.