112-nieuws: flinke file op A58 door ongeluk • chauffeurs in de fout

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

Redactie Geschreven door

Liveblog

08.22 Ongeluk op A58, flinke file van Oirschot richting Tilburg Wachten op privacy instellingen...

07.05 'Hartje' voor de vrijwilligers van de brandweer op speciale dag Wachten op privacy instellingen...

06.15 Vrachtwagenchauffeurs in de fout Een weginspecteur van Rijkswaterstaat heeft vannacht diverse vrachtwagenchauffeurs weggestuurd omdat ze pauzeerden op een plek waar dat niet is toegestaan: op de vluchtstrook langs de snelweg. Onder meer langs de A58, de A67 en de A2 ging het op verschillende plekken mis. Langs de A67 bij Veldhoven, ter hoogte van tankstation Oeienbosch, gaven twee chauffeurs volgens de weginspecteur aan niet te weten waar ze wel mochten parkeren om te rusten. Opmerkelijk, want ze stonden precies voor een bord waarop juist dat stond aangegeven. Foto: weginspecteur Rijkswaterstaat, twitter wis_robertvdA. Wachten op privacy instellingen...