112-nieuws: zware spits verwacht door natte sneeuw • autobrand Waalre

17.55

Een auto is aan het eind van de middag in brand gevlogen op de Dreefstraat in Waalre. De bestuurder merkte dat er rook onder de motorkap vandaan kwam en zette zijn wagen aan de kant. De rook werd heftiger en even later stond de auto in lichterlaaie. De brandweer heeft het vuur geblust. Van de auto is niet veel meer over. Hoe de brand kon ontstaan, is onduidelijk.