Zoeken naar wiet, wapens en vuurwerk op school: 'Sorry voor de bende'

Op scholen in het uiterste westen van Brabant is woensdag een grote kluisjescontrole gehouden. Agenten en boa's van de gemeente gingen zeven middelbare scholen af. Met speurhonden.

Zo gaat het deze woensdagmorgen op zeven middelbare scholen in de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Diverse teams bezoeken scholen. "Even aan de boom schudden", noemt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage het. Als waarschuwing, om te laten zien dat je illegale spullen nooit mag meenemen naar school. Maar ook, kijken wat het oplevert.

De conciërge van 't Rijks rammelt met zijn sleutelbos. Er zit een loper op. Daarmee open je alle lockers. Het deurtje gaat open. Een zweetlucht stijgt op. Met handschoenen aan pakt een agent twee hippe gympen uit het kastje. Een boa van de gemeente Bergen op Zoom schijnt met een felle lamp naar binnen. Ook een rugzak en een jas zijn leeg. Niks bijzonders. Prima in orde. Agenten maken her en der wat praatjes in de kantine.

Hij springt, snuffelt en loopt van kastje naar kastje. Narcos heeft er zin in. De reu van drie jaar is een getrainde hond die explosieven kan vinden, maar ook vuurwerk. Na wat gekwispel gaat Narcos ineens zitten. Het teken dat hij iets heeft geroken.

Binnen in praktijkschool Het Kwadrant is de sfeer net zo vriendelijk. Leerlingen lopen rustig langs. Alleen als de speurhond zijn werk doet, wordt iedereen wat op afstand gehouden. "Sorry voor de bende", lacht een scholier als hij de inhoud van een kluisje ziet. Het zit volgepropt met boeken, pennen, een jas en gympen. Opnieuw, een zweetlucht. De jongen kijkt even mee en gaat dan naar zijn les. "Nou, controleer ze!", zegt hij weer lachend en hij geeft iedereen van de zoekploeg een boks.

Verbaasde blikken van de scholieren op de Roncalli Scholengemeenschap. "Wat is dit?", klinkt overal. "Zoeken jullie drugs of zo?", vraagt een leerling. Leerlingen zwaaien vrolijk vanuit hun klas naar de zoekploeg die over het schoolplein loopt. De agenten zwaaien vrolijk terug. Overal waar de teams komen volgt een hartelijk welkom: directie, conciërge en leraren verlenen alle medewerking. De inspecties zijn vrijwillig en zelfs met enig enthousiasme. Veiligheid voor alles. Ook op school.

De zoekploegen zijn vooraf goed bijgepraat over wat wel en wat niet kan. "Thuis mag je wel wat vuurwerk hebben, hier niet", is eigenlijk de boodschap. Wapens en drugs op school zijn ook verboden. "Wat doen we als we een fles Bacardi vinden?", is de vraag van een van de agenten. Daar gaat de school over.

De zoekploegen werken zo veel mogelijk tegelijkertijd. Dat is om te voorkomen dat scholieren snel hun kastje leeghalen of elkaar waarschuwen via sociale media. Dat laatste gebeurt. Een leerlinge zegt tijdens de actie dat ze op snapchat iets heeft gezien over 'een kluisjescontrole op het Moller'.

Aan het begin van de middag zijn de zoekers klaar. "Niet veel schokkende zaken", is de conclusie van de politiecoördinator. Haar collega vult aan. "Het is een goed teken dat we niks hebben." Nou toch, wel iets kleins. Bij twee leerlingen ging de speurhond ineens zitten. Hij rook iets. "Ze hadden gister vuurwerk afgestoken", zegt een agent. Narcos is intussen moe. Hard gewerkt.