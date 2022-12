Vuurwerkhandelaren verwachten recordverkoop: 'Het gaat echt los dit jaar'

Terwijl we de verwarming amper een graadje hoger durven te zetten en de aanbiedingen in de supermarkten angstvallig in de gaten houden, lijken we de komende jaarwisseling niet te gaan bezuinigen op vuurwerk. Vuurwerkhandelaren houden zelfs rekening met een recordverkoop. Zo is het aantal online-bestellingen nu al hoger dan rond dezelfde periode in 2019.

Rond de afgelopen twee jaarwisselingen mocht in heel Nederland geen vuurwerk worden afgestoken vanwege corona en dreigende overbelasting van ziekenhuizen. Dit jaar is het op veel plekken weer toegestaan. “We zijn superblij want de afgelopen jaren zijn taai geweest”, zegt Astrid de Jong van vuurwerkwinkel D'n Duizendklapper in Sprundel.

"De voorverkoop is nu al drie keer zoveel dan normaal."

Even verderop in Bergen op Zoom is haar collega Ed ‘Raket’ Vader druk in de weer om zijn winkel in gereedheid te brengen. “Ik merk aan de klanten dat ze er enorm veel zin in hebben en er zelfs voor gespaard hebben. De voorverkoop is nu al drie keer zoveel dan normaal. Bij onze importeur is geen vuurwerk meer te koop dus wij verwachten dat het echt los gaat dit jaar.” Ondanks het vuurwerkverbod, zagen de winkeliers de afgelopen twee jaarwisselingen dat er toch nog aardig wat werd afgestoken. “Dat was natuurlijk heel frustrerend. Tien kilometer verderop in België mocht gewoon vuurwerk worden verkocht. Wij zaten hier ondertussen op een houtje te bijten”, vertelt Ed. Astrid: “We zagen het vorig jaar ook echt niet aankomen. Alle bestellingen waren gedaan en de folders waren gedrukt. Dat was echt geen pretje.”

Het is net als bij wijn: hoe ouder, hoe beter.

De totale hoeveelheid vuurwerk die nu verkocht gaat worden, ligt al twee jaar ‘te wachten’ in Duitse en Nederlandse bunkers. Volgens vuurwerkhandelaar Ed Vader doet dat niks af aan de kwaliteit. “Als het op het laatste moment over zee uit China komt, heb je nog weleens vocht in de dozen. Nu heeft het vuurwerk twee jaar kunnen drogen. Het is net als bij wijn: hoe ouder, hoe beter.” In Nederland zijn losse vuurpijlen en knallers sinds 2020 verboden. Rond de jaarwisseling mogen alleen nog zogeheten cakeboxen met siervuurwerk worden verkocht. “Die hoef je maar één keer aan te steken voor je eigen vuurwerkshow. Ze zijn dus ook veel veiliger”, vertelt Astrid.

Misschien is zo’n dreigend verbod wel de reden dat mensen nu extra willen knallen.

Tijdens de komende jaarwisseling mag er in twaalf gemeenten in Nederland geen vuurwerk worden afgestoken. De lokale overheden vinden de schade en overlast te groot. In onze provincie is het zover nog niet. Ed: “Dat heeft ook geen zin zolang er op andere plekken in Europa gewoon vuurwerk te koop is. Maar misschien is zo’n dreigend verbod wel de reden dat mensen nu extra willen knallen.”