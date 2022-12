Na Tilburg en Den Bosch nu ook geen nachtbussen meer in Breda

Vanwege personeelstekort rijden er na 18 december geen nachtbussen meer vanuit Breda, meldt vervoerder Arriva. Het tekort aan chauffeurs zorgt ervoor dat de nachtbussen uit de dienstregeling worden gehaald. In mei schrapte Arriva ook al de nachtbussen in Den Bosch en Tilburg.

In mei maakte de vervoerder bekend te stoppen met de Nightliners vanuit Tilburg en Den Bosch. Toen dacht ze het personeelsbestand op peil te krijgen met extra wervingscampagnes, in de hoop dat de Nightliners weer zouden gaan rijden. Nu schrapt de vervoerder ook de nachtbussen in Breda.

Uitzendbureaus

Arriva zegt het besluit te betreuren. "Zeker nu het uitgaansleven in de weekenden in de grote steden weer op gang is gekomen. Maar ook uitzendbureaus of samenwerkingspartners van Arriva kunnen momenteel niet voldoende chauffeurs leveren voor een betrouwbare dienstregeling op de nachtlijnen."

De Nightliners zijn een extra dienst die Arriva aanbiedt, aanvullend op de reguliere dienstregelingen overdag. Het gaat om de bussen van Breda naar Oosterhout, Zundert, Made en Etten-Leur (lijnen 854, 855, 852, 850 en 851). Ze rijden in het weekend van 17 en 18 december voor het laatst.

