Johan Vlemmix koopt vervallen sterrenwacht maar nu zitten er krakers in

Nederlands grootste oranjefan Johan Vlemmix verhuist binnenkort naar Hoeven. De bekende Brabander heeft zijn oog laten vallen op de voormalige sterrenwacht Quasar en een naastgelegen villa in Hoeven. Vlemmix heeft grootse plannen naast zijn nieuwe optrekje. Er moet onder meer een mediacentrum komen. Klein probleempje: er zitten nu nog krakers in.

In het hoofdgebouw van de sterrenwacht wil de entertainer en ondernemer een studio openen voor televisieopnames. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan muziekprogramma’s en talkshows met onder meer presentator Peter-Jan Rens en een paranormaal programma met helderziende Jomanda en medium Robbert van den Broeke. De ruimte is er super voor”, vertelt Johan enthousiast.

De gebouwen zijn nu nog eigendom van Molencaten Groep. Het recreatiebedrijf wil via de rechtbank de krakers dwingen om de panden te verlaten. Maandag buigt de rechter zich over de zaak. Tegen Omroep Brabant laten de huidige bewoners weten zich in ieder geval niet te zullen verzetten wanneer ze gedwongen weg moeten.

Hij zou eigenlijk vorige week al zijn verhuisd naar zijn nieuwe villa. Maar precies op de dag het pand zou worden overgedragen bij de notaris, nam een groepje krakers zijn intrek in de gebouwen. “Je mag gerust weten dat ik er al een paar dagen goed ziek van ben. Ik heb alles verkocht om hier te gaan wonen en Hoevenaar te worden. Dit is echt heel erg vervelend”, zegt Johan met trillende stem.

Anno 2022 biedt de oude sterrenwacht op het bosperceel aan de Bovenstraat een trieste aanblik. Twee overgebleven radiotelescopen zijn overwoekerd door planten. Veel ramen van de gebouwen zijn kapot en vervangen door houten platen. Vlemmix zal dus nog wel flink aan de slag moeten om alles op te knappen. Als liefhebber van de sterren wil hij dat doen in stijl: "Ik heb al een nieuwe telescoop aangeschaft die straks in de koepel komt."

Sterrenwacht Quasar, daarvoor bekend onder de naam Volkssterrenwacht Simon Stevin, was jarenlang een begrip. Quasar sloot in 2008 voorgoed de deuren. Eigenaar Molencaten Groep trok de stekker eruit, vanwege de afgenomen belangstelling voor astronomie. Hierdoor was het te duur geworden om de sterrenwacht open te houden.

Johan woont nu nog in zijn café in het Limburgse Beek. Toch staat hij te trappelen om weer naar Brabant te verhuizen. “In Limburg was het ook goed hoor maar ik blijf tenslotte een Brabander. Ik kan niet wachten tot ik de villa in Hoeven kan inrichten. Alle spullen hiervoor staan nu nog in de opslag. Het wordt dit keer geen ‘Paleis Soestdijk III’ maar laten we het houden op ‘De Oranjevilla’.”

De oranjefan kan straks in elk geval zeggen dat het koninklijk huis al eens bij hem op visite is geweest. Koningin Beatrix opende in 1994 de destijds de vernieuwde sterrenwacht. Johan: "Ik wil daarom ook nog iets speciaals in de villa zetten. Wat dat wordt, blijft nog even een verrassing."